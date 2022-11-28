Президента Эгила Левитса во время государственного визита в Израиль сопровождает делегация из 55 предпринимателей, сообщили агентству ЛЕТА в Латвийском агентстве инвестиций и развития (LIAA).
У Левитса - визит в Израиль. Его сопровождают 55 человек
В ходе государственного визита в Израиль бизнесмены посетят различные отраслевые ассоциации, встретятся с текущими и потенциальными деловыми партнерами, а также примут участие в латвийско-израильском бизнес-форуме. В ходе визита планируется официальное открытие представительства LIAA в Израиле.
Laipni lūgts Izraēlā Levita kungs @valstsgriba 🇮🇱🇱🇻— Izraēla Latvijā (@IsraelinLatvia) November 27, 2022
Latvijas prezidents Egils Levits kopā ar delegācija no Latvijas šovakar nolaidušies Izraēlā.
Novēlam prezidenta kungam un pirmajai lēdijai auglīgu vizīti Izraēlā.#Latvija #Izraēla pic.twitter.com/4yKkum4sem
Как отметила министр экономики Илзе Индриксоне, развитый экспорт и международное сотрудничество являются основой процветающей экономики.
"Латвия и Израиль, несмотря на расстояние между двумя странами, имеют много общего с точки зрения как исторического опыта, так и характера людей. Креативность, инновационный подход и ментальная стойкость объединяют жителей Латвии и Израиля. Это отличная основа для улучшения сотрудничества. Цель визита - привезти в Латвию контакты новых партнеров для наших бизнесменов и инвестиционные возможности для страны", - говорит министр.
Планируется, что в первый день визита, в понедельник, у бизнесменов будет возможность посетить израильскую "Кремниевую долину", штаб-квартиру Google в Тель-Авиве, Европейский институт инноваций и технологий (EIT Hub Israel) и Ассоциацию производителей Израиля.
Во вторник, 29 ноября, состоится латвийско-израильский бизнес-форум, который откроют Эгил Левитс и министр туризма Израиля Йоэль Развозов.
В ходе бизнес-форума будут подписаны договоры о сотрудничестве между медицинским центром Sheba и Рижским университетом им. Страдиня, между детским медицинским центром Schneider и Детской клинической университетской больницей, между медцентром Share Zedek и Латвийским университетом, между медцентром Sourasky в Тель-Авиве и Латвийским университетом.
Также на бизнес-форуме будут представлены предложения стран и проведены две дискуссии.
"Израиль признан в мире страной стартапов. У них есть своя "Кремниевая долина", которая является одним из важнейших центров передовых технологий в мире. Здесь представлено большинство ведущих мировых технологических компаний, которые покупают самые перспективные стартапы. Рынок перенасыщен, поэтому мы видим возможность для успешного партнерства как в привлечении инвестиций, так и в сотрудничестве между научными учреждениями", - говорит директор LIAA Каспар Рожкалнс.
Представительство LIAA в Израиле возглавит Ирина Рубинчик.
Визит Левитса в Израиль
Президент Латвии Эгил Левитс в понедельник и вторник, 28 и 29 ноября, будет находиться с государственным визитом в Израиле, сообщили в канцелярии президента.
В понедельник Левитс встретится с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, премьер-министром и министром иностранных дел Яиром Лапидом и Биньямином Нетаньяху, которому поручено формирование нового правительства.
В ходе специальной церемонии Левитс возложит венок на национальном кладбище Израиля, посетит мемориальный музей и исследовательский центр Холокоста "Яд Вашем" и парламент Израиля.
Во вторник, 29 ноября, президент откроет латвийско-израильский бизнес-форум, встретится с представителями Латышского культурного общества и откроет мозаику Богоматери Аглонской в базилике Благовещения в Назарете.
В поездке Левитса будут сопровождать супруга Андра Левите, министр экономики Илзе Индриксоне, мэр Риги Мартиньш Стакис и делегация предпринимателей.
В 2021 году общий товарооборот Латвии с Израилем составил 79,4 млн евро, а общий объем экспорта товаров и услуг в Израиль - 54,5 млн евро.
За девять месяцев 2022 года денежный объем экспорта товаров из Латвии в Израиль составил 60 миллионов евро, что на 74% больше, чем за соответствующий период в прошлом году. Наиболее важными экспортными товарами являются древесина (29%) и изделия из нее, продукты питания (15%), а также оптические приборы и аппараты (13%).
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