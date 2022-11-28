У Левитса - визит в Израиль. Его сопровождают 55 человек

Во вторник, 29 ноября, президент откроет латвийско-израильский бизнес-форум, встретится с представителями Латышского культурного общества и откроет мозаику Богоматери Аглонской в базилике Благовещения в Назарете.

В 2021 году общий товарооборот Латвии с Израилем составил 79,4 млн евро, а общий объем экспорта товаров и услуг в Израиль - 54,5 млн евро.

За девять месяцев 2022 года денежный объем экспорта товаров из Латвии в Израиль составил 60 миллионов евро, что на 74% больше, чем за соответствующий период в прошлом году. Наиболее важными экспортными товарами являются древесина (29%) и изделия из нее, продукты питания (15%), а также оптические приборы и аппараты (13%).