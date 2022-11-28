Фото ⟩ Где лучше? Сравните рождественские елки стран Балтии! 🎄

Рига

Вчера, в воскресенье, 27 ноября, в Риге была зажжена главная рождественская елка города. На мероприятии на Домской площади собралось несколько тысяч человек.

Главную елку Риги на Домской площади зажег детский и юношеский вокальный ансамбль Kolibri, в свою очередь мэр Риги Мартиньш Стакис выступил перед присутствующими при помощи видео.

Галерея: Рождественская елка в Риге

Таллинн

25 ноября в шесть часов вечера зажглись огни на рождественской елке на Ратушной площади Таллинна - тем самым рождественская ярмарка города была официально открыта. Посмотреть на зажжение огней и световое шоу, которое последовало за ним, пришло невероятное количество людей.

В это воскресенье, 27 ноября, в 16:00 мэр Михаил Кылварт и пробст Таллинна Яан Таммсалу должны были зажечь традиционную первую адвентскую свечу на Ратушной площади.

Галерея: Рождественская елка в Таллинне

Вильнюс

На следующий день после зажжения таллиннской елки - 26 ноября - "эстафету" перенял Вильнюс. Так, в субботу там зажгли огни на главной елке. В этом году и в Вильнюсе собралось множество людей. Перед зажжением огней на елке состоялся праздничный концерт.

Галерея: Рождественская елка в Вильнюсе