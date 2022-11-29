Сколько стоила главная елка Риги? А знаменитый "торт" в Литве?

Вильнюсская елка

Фото: AP/Scanpix

Композиция этого года в столице Литвы - трехэтажный "торт" высотой 25 метров и диаметром 22 метра. Контур обрисован 10-километровой гирляндой с орнаментом.

Литовские СМИ пишут, что такая елка в этом году обошлась в 231 000 евро. Годом ранее елка в Вильнюсе стоила 89 000 евро. Такая форма и возросшая стоимость елки могут объяснятся тем, что в 2023 году Вильнюс отметит свое 700-летие. Вероятно, именно поэтому огни этой зимой зажигались на "торте".

Таллиннская елка

Фото: Madis Veltman

Эстонские СМИ пишут, что высота главной елки Эстонии в этом году составляет 15 метров, а выросла она в волости Ания, в деревне Мустйыэ. Правда, о цене елки пока не сообщается.

Рижская елка

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Украшение Риги к Рождеству обошлось муниципалитету в неполные 800 000 евро, ранее сообщала Рижская дума. Представитель Рижской думы Раймонд Грантс уточнил RUS TVNET, что "стоимость доставки, установки и украшения главной елки на Домской площади составила 19 249,02 евро с учетом НДС, которые были включены в ранее опубликованную общую сумму".

Грантс в то же время отметил, что до 6 декабря подготовленные самоуправлением 18 елок будут установлены также у культурных центров, в парках и скверах, а еще в 20 местах столицы елки, подаренные муниципалитетом, порадуют жителей районов.