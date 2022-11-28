Российская группа "Иванушки International" станет героем комедийного фильма, съёмки которого запланированы на лето 2023 года. Об этом сообщает ряд российских СМИ со ссылкой на продюсера картины Дмитрия Пристанскова.
Про группу "Иванушки International" снимут фильм
Фильм будет снят в жанре комедийного роуд-муви, по сюжету которого три повзрослевшие фанатки "Иванушек" отправятся в тур за своими кумирами.
В картине прозвучат хиты группы, предварительное согласие на их использование уже получено от продюсера коллектива Игоря Матвиенко. Также известно, что музыканты примут участие в съёмках в роли самих себя.
Съёмки пройдут на территории Краснодарского края. Герои проедут с туром по маршруту Анапа - Геленджик - Сочи.
Режиссёром проекта заявлен Марк Горобец, который снимал сериалы "Стая", "Желтый глаз тигра", "Корни" и другие. Создатели рассчитывают показать премьеру уже на следующих новогодних праздниках.
Группа "Иванушки International" был основаны в 1995 году композитором и продюсером Игорем Матвиенко. В настоящий момент в состав группы входят Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!