Про группу "Иванушки International" снимут фильм

Фильм будет снят в жанре комедийного роуд-муви, по сюжету которого три повзрослевшие фанатки "Иванушек" отправятся в тур за своими кумирами.

В картине прозвучат хиты группы, предварительное согласие на их использование уже получено от продюсера коллектива Игоря Матвиенко. Также известно, что музыканты примут участие в съёмках в роли самих себя.

Съёмки пройдут на территории Краснодарского края. Герои проедут с туром по маршруту Анапа - Геленджик - Сочи.

Режиссёром проекта заявлен Марк Горобец, который снимал сериалы "Стая", "Желтый глаз тигра", "Корни" и другие. Создатели рассчитывают показать премьеру уже на следующих новогодних праздниках.

Группа "Иванушки International" был основаны в 1995 году композитором и продюсером Игорем Матвиенко. В настоящий момент в состав группы входят Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко.