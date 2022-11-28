Банки РФ массово отказывают мобилизованным в кредитных каникулах

Как свидетельствуют многочисленные сообщения на форуме банковских услуг Banki.ru, в России люди активно жалуются на различные ошибки в схеме предоставления кредитных каникул, а также на отказ банков предоставлять эти кредитные каникулы вообще.

Отказы получили клиенты практически всех крупных российских банков.

Например, автор одной жалобы говорит, что пытался получить кредитные каникулы по кредиту отца после его мобилизации.

Однако банк проигнорировал эту просьбу и позже не отвечал на телефонные звонки.

Автор другой жалобы говорит, что банк сначала принял к рассмотрению все необходимые документы, но потом отказал в предоставлении кредитных каникул.

Еще один клиент утверждает, что банк одобрил заявку на предоставление кредитных каникул, но никаких дальнейших изменений не последовало.

Галерея: Мобилизация в России

Банки ВТБ, ХКФ-банк и МТС-банк объяснили проблемы с предоставлением кредитных каникул мобилизованным техническими причинами. А в банке "Сбербанк" пояснили, что отказали всего нескольким клиентам, но на данный момент больше проблем в этом вопросе нет.

Между тем, ряд опрошенных изданием юристов высказали мнение, что программа предоставления кредитных каникул мобилизованным недостаточно проработана, поэтому банки могут отказывать клиентам в предоставлении этой услуги по разным причинам.