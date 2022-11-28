Фото ⟩ Вот что бывает, если отвлечься от дороги. Полиция показала кадры с места аварии

В пятницу, 25 ноября, около 12:00 в Бауском края на втором километре шоссе Бауска-Берзи-Аджуни молодой человек 2004 года рождения управлял автомобилем Audi 100 и ненадолго оторвал взгляд от проезжей части, в результате чего столкнулся с Kia Sorento. Машина остановилась, чтобы пропустить встречные машины и произвести маневр левого поворота.

В аварии пострадал водитель Kia Sorento, молодой человек 2003 года рождения, медики доставили его в медицинское учреждение.

Второй молодой человек отказался от госпитализации после медицинского осмотра. По факту инцидента полиция возбудила дело об административном правонарушении.

Государственная полиция напоминает, что один из основных принципов безопасного вождения - не отвлекаться от дороги.