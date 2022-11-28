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С 11 декабря из Литвы в Варшаву и Краков - на поезде

rus.tvnet.lv/LETA
С 11 декабря из Литвы в Варшаву и Краков - на поезде
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Поезд в Польше. Иллюстративное фото
Поезд в Польше. Иллюстративное фото Фото: Aleksandrs Ovsjaņņikovs/TVNET

LTG Link, пассажирское транспортное предприятие группы Литовских железных дорог Lietuvos gelezinkeliai (LTG), с 11 декабря начнет регулярное железнодорожное сообщение в Варшаву, сообщила компания.

Заместитель министра транспорта Лорета Маскалевене надеется, что нынешний маршрут станет своего рода прелюдией к открытию линии Rail Baltica.

"Это особенно важно для улучшения связи с Западом, а также для поощрения поездок менее загрязняющим окружающую среду железнодорожным транспортом", - говорится в заявлении вице-министра.

Международный железнодорожный маршрут позволит ежедневно добираться как до столицы Польши, так и до Кракова, второго по величине города страны. Поезда по новому маршруту будут осуществляться в сотрудничестве с польским перевозчиком PKP Intercity.

Дорога из Вильнюса в Варшаву с пересадкой в ​​Моцкаве займет около 9 часов.

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