LTG Link, пассажирское транспортное предприятие группы Литовских железных дорог Lietuvos gelezinkeliai (LTG), с 11 декабря начнет регулярное железнодорожное сообщение в Варшаву, сообщила компания.
С 11 декабря из Литвы в Варшаву и Краков - на поезде
С 11 декабря из Литвы в Варшаву и Краков - на поезде
Заместитель министра транспорта Лорета Маскалевене надеется, что нынешний маршрут станет своего рода прелюдией к открытию линии Rail Baltica.
"Это особенно важно для улучшения связи с Западом, а также для поощрения поездок менее загрязняющим окружающую среду железнодорожным транспортом", - говорится в заявлении вице-министра.
Международный железнодорожный маршрут позволит ежедневно добираться как до столицы Польши, так и до Кракова, второго по величине города страны. Поезда по новому маршруту будут осуществляться в сотрудничестве с польским перевозчиком PKP Intercity.
Дорога из Вильнюса в Варшаву с пересадкой в Моцкаве займет около 9 часов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова