С 11 декабря из Литвы в Варшаву и Краков - на поезде

Заместитель министра транспорта Лорета Маскалевене надеется, что нынешний маршрут станет своего рода прелюдией к открытию линии Rail Baltica.

"Это особенно важно для улучшения связи с Западом, а также для поощрения поездок менее загрязняющим окружающую среду железнодорожным транспортом", - говорится в заявлении вице-министра.

Международный железнодорожный маршрут позволит ежедневно добираться как до столицы Польши, так и до Кракова, второго по величине города страны. Поезда по новому маршруту будут осуществляться в сотрудничестве с польским перевозчиком PKP Intercity.

Дорога из Вильнюса в Варшаву с пересадкой в ​​Моцкаве займет около 9 часов.