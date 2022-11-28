Украинские врачи и химики начали работать в Olainfarm

Среди них два украинских химика, которые приступили к работе в недавно созданном Научно-исследовательском центре Olainfarm, три врача из Украины, начавших в этом году работу в компаниях Klīnika DiaMed и OlainMed, и пять помощников фармацевта, приступивших к работе в аптеках Latvijas aptieka.

В компании заявляют, что будут рады неврологам, терапевтам, кардиологам, рентгенологам, стоматологам и хирургам. Работа также будет предложена операционным медсестрам, медсестрам-анестезиологам, медсестрам-стоматологам, физиотерапевтам, функциональным медсестрам и амбулаторным медсестрам.

Наряду с созданием рабочих мест для украинских врачей в своих компаниях Olainfarm поддерживает и других граждан Украины, проживающих в Латвии. Например, аптеки Latvijas aptieka адаптировали техническую поддержку, чтобы иметь возможность выдавать гражданам Украины компенсируемые государством лекарства и медицинские изделия по предъявлении письменного рецепта.

Уже сообщалось, что оборот концерна Olainfarm в прошлом году составил 137,747 млн ​​евро, что на 12,8% больше, чем годом ранее, а прибыль концерна увеличилась на 34,1% - до 12,712 млн евро.

Сам Olainfarm работал с оборотом 105,51 млн евро в 2021 году, что на 13,6% больше, чем в 2020 году, но прибыль компании уменьшилась на 12,1% и составила 10,137 млн ​​евро.