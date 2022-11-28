В литовском городе Шяуляй местные полицейские неожиданно обнаружили угнанный в Риге автомобиль, сообщает портал 15min.
Видео ⟩ В Шяуляе случайно нашли автомобиль, который был угнан в Риге
Утром 17 ноября в полицию города Шяуляй позвонил житель многоквартирного дома. Он обратился в полицию с просьбой выяснить владельца автомобиля Hyundai, который был припаркован в неположенном месте.
В тот день парковку многоэтажки асфальтировали, и неправильно припаркованная машина мешала рабочим.
Полиция провела необходимые проверки и пришла к выводу, что автомобиль принадлежит юридическому лицу. Стражи порядка связались с директором компании, который заявил, что транспортное средство не может никому мешать, так как находится на охраняемой стоянке.
Выяснилось, что в тот же день в Риге был украден Hyundai Tucson 2020 года выпуска и вывезен из Латвии. При повторном контакте с владельцами транспортного средства выяснилось, что у компании также есть база в Вильнюсе.
Сотрудники правоохранительных органов осмотрели автомобиль снаружи и заметили, что на полу находятся латвийские номерные знаки. Сразу возникло подозрение, что литовские номера поддельные и заменены.
Воры не ожидали, что в этом дворе будут проводиться ремонтные работы, в связи с чем была привлечена полиция.
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