Видео ⟩ В Шяуляе случайно нашли автомобиль, который был угнан в Риге

Утром 17 ноября в полицию города Шяуляй позвонил житель многоквартирного дома. Он обратился в полицию с просьбой выяснить владельца автомобиля Hyundai, который был припаркован в неположенном месте.

В тот день парковку многоэтажки асфальтировали, и неправильно припаркованная машина мешала рабочим.

Полиция провела необходимые проверки и пришла к выводу, что автомобиль принадлежит юридическому лицу. Стражи порядка связались с директором компании, который заявил, что транспортное средство не может никому мешать, так как находится на охраняемой стоянке.

Выяснилось, что в тот же день в Риге был украден Hyundai Tucson 2020 года выпуска и вывезен из Латвии. При повторном контакте с владельцами транспортного средства выяснилось, что у компании также есть база в Вильнюсе.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели автомобиль снаружи и заметили, что на полу находятся латвийские номерные знаки. Сразу возникло подозрение, что литовские номера поддельные и заменены.

Воры не ожидали, что в этом дворе будут проводиться ремонтные работы, в связи с чем была привлечена полиция.