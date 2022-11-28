Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич вместе с главами МИД стран Балтии в понедельник, 28 ноября, посетил Киев и встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил Ринкевич в Facebook.
Ринкевич посетил Киев и встретился с Зеленским
Ринкевич посетил Киев и встретился с Зеленским
Министры иностранных дел стран Северной Европы и Балтии посетили Киев и встретились с высшими должностными лицами Украины.
"Как всегда очень открытая встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Посыл очень простой: Украина должна победить, и мир должен помочь Украине победить".
По словам Ринкевича, это самая большая группа министров, посетивших страну после вторжения России в Украину.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!