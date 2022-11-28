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Ринкевич посетил Киев и встретился с Зеленским

rus.tvnet.lv
Ринкевич посетил Киев и встретился с Зеленским
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Встреча Ринкевича и Зеленского
Встреча Ринкевича и Зеленского Фото: Edgars Rinkēvičs/Facebook.com

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич вместе с главами МИД стран Балтии в понедельник, 28 ноября, посетил Киев и встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил Ринкевич в Facebook.

Министры иностранных дел стран Северной Европы и Балтии посетили Киев и встретились с высшими должностными лицами Украины.

"Как всегда очень открытая встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Посыл очень простой: Украина должна победить, и мир должен помочь Украине победить".

По словам Ринкевича, это самая большая группа министров, посетивших страну после вторжения России в Украину.

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