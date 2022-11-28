Ринкевич посетил Киев и встретился с Зеленским

Министры иностранных дел стран Северной Европы и Балтии посетили Киев и встретились с высшими должностными лицами Украины.

"Как всегда очень открытая встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Посыл очень простой: Украина должна победить, и мир должен помочь Украине победить".

По словам Ринкевича, это самая большая группа министров, посетивших страну после вторжения России в Украину.