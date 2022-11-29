Левитс - с рабочим визитом в Израиле. С ним десятки предпринимателей

Также президент сегодня встретится с представителями латышского культурного общества и откроет мозаику Богоматери Аглонской в базилике Благовещения в Назарете.

В поездке Левитса сопровождают министр экономики Илзе Индриксоне и делегация 55 предпринимателей, сообщили в Латвийском агентстве инвестиций и развития (LIAA).

Бизнесмены посетят различные отраслевые ассоциации, встретятся с имеющимися и потенциальными деловыми партнерами, а также примут участие в латвийско-израильском бизнес-форуме. В ходе визита планируется официальное открытие представительства LIAA в Израиле.

Как отметила министр экономики Илзе Индриксоне, развитый экспорт и международное сотрудничество являются основой процветающей экономики.

"Латвия и Израиль, несмотря на расстояние между двумя странами, имеют много общего с точки зрения как исторического опыта, так и характера людей. Креативность, инновационный подход и ментальная стойкость объединяют жителей Латвии и Израиля. Это отличная основа для улучшения сотрудничества. Цель визита - привезти в Латвию контакты новых партнеров для наших бизнесменов и инвестиционные возможности для страны", - сказала министр.

В ходе бизнес-форума будут подписаны договоры о сотрудничестве между медицинским центром Sheba и Рижским университетом им. Страдиня, между детским медицинским центром Schneider и Детской клинической университетской больницей, между медицинским центром Share Zedek и Латвийским университетом, между медицинским центром Sourasky в Тель-Авиве и Латвийским университетом.

Также на бизнес-форуме будут представлены предложения стран и пройдут две дискуссии.

"Израиль признан во всем мире как страна стартапов. У него есть своя Кремниевая долина, которая является одним из важнейших центров передовых технологий в мире. Здесь представлено большинство ведущих мировых технологических компаний, которые покупают самые перспективные стартапы. Рынок перенасыщен, поэтому мы видим возможность для успешного партнерства как в привлечении инвестиций, так и в сотрудничестве между научными учреждениями", - отметил директор LIAA Каспарс Рожкалнс.