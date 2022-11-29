Знали ли вы, что манера вождения может оказать влияние на техническое состояние автомобиля? Вот несколько вещей, которые могут навредить машине.
Чего лучше не делать? Привычки водителей, которые вредят автомобилю
Лампочка топлива
Чаще всего водители проезжают довольно большое расстояние после того, как загорелась лампочка топлива, сообщающая о том, что скоро бак станет сухим.
Вроде бы ничего плохого в этом нет, так как каждый автопроизводитель подсчитал определенное количество километров, которое можно проехать с "почти пустым баком".
На самом деле на количество топлива стоит обращать гораздо больше внимания и заливать его своевременно, еще до того, как загорелась красная лампочка, так как на дне топливного бака скапливаются различные осадки, которые могут попасть туда, где им находиться не следует, и при таком сценарии ремонт машины может обойтись дорого.
Так как топливо дополнительно действует как смазочное вещество для топливного насоса, в момент, когда оно заканчивается, насос становится сухим и поездка может завершиться на обочине, а ремонт обойдется гораздо дороже услуг эвакуатора.
Несоблюдение дистанции угрожает не только движению
Несоблюдение дистанции не только угрожает движению, но и портит тормозную систему. Если водитель едет близко к движущейся впереди машине, особенно во время пробок, необходимо тормозить гораздо чаще.
Монотонное давление на тормоз приводит к дополнительной нагрузке на тормозную систему, в результате чего быстрее приходят в негодность тормозные диски. Если это не является значительным аргументом, чтобы изменить эту привычку, то стоит знать, что в таком случае также растут потребление топлива и загрязнение воздуха.
Ехать сразу же
Многие водители считают, что машину перед поездкой обязательно нужно прогреть. Доля правды в этом есть, не следует сразу начинать быстро ехать! Например, зимой водители заводят машину и ждут, пока прогреется двигатель, а в это время очищают снег.
Однако большая часть водителей не знает, что двигатель прогреется куда быстрее, когда автомобиль находится в движении. Кроме того, слишком долгий прогрев двигателя на холостом ходу может вызвать и его перегрев. Здесь нужно выбирать золотую середину - не начинать движение сразу же, но и не ждать полчаса до нажатия педали газа.
Замена моторного масла
С моторным маслом - как с топливом. Обычно на панели автомобиля появляется предупреждение о том, через сколько километров необходимо сменить масло. Многие продолжают ездить, ведь на панели же показывается так много километров.
Это наиболее частая ошибка водителей. Если предупреждение появилось, то лучше своевременно отправиться в сервис и поменять масло. Почему так?
Моторное масло нужно менять каждые 10-15 тысяч километров и не реже раза в год. Турбокомпрессоры часто чувствительнее к качеству моторного масла, чем сами двигатели. Даже если замена моторного масла через 20-25 тысяч километров двигателю не повредит, то для турбокомпрессора долгая езда без замены масла может стать роковой.
Низкие обороты
Многие водители считают, что если ехать на максимально низких оборотах, то можно сэкономить топливо.
Топливо может и получиться сэкономить, однако вместе с этим на двигатель будет оказываться ненужная нагрузка, в результате чего могут быть повреждены головки цилиндров, что выльется в очень дорогой ремонт.
Полный багажник
Да, в багажное отделение можно положить много всего. И на заднем сиденье можно сложить вещи. Еще есть багажник на крыше.
Если есть нужда в перевозке больших грузов, лучше использовать предусмотренные для этого автомобили. Чрезмерная нагрузка вредит тормозной системе и ходовой части автомобиля. Кроме того, растет потребление топлива и количество выбросов.
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