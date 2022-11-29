Чего лучше не делать? Привычки водителей, которые вредят автомобилю

Монотонное давление на тормоз приводит к дополнительной нагрузке на тормозную систему, в результате чего быстрее приходят в негодность тормозные диски. Если это не является значительным аргументом, чтобы изменить эту привычку, то стоит знать, что в таком случае также растут потребление топлива и загрязнение воздуха.

Ехать сразу же

Многие водители считают, что машину перед поездкой обязательно нужно прогреть. Доля правды в этом есть, не следует сразу начинать быстро ехать! Например, зимой водители заводят машину и ждут, пока прогреется двигатель, а в это время очищают снег.

Однако большая часть водителей не знает, что двигатель прогреется куда быстрее, когда автомобиль находится в движении. Кроме того, слишком долгий прогрев двигателя на холостом ходу может вызвать и его перегрев. Здесь нужно выбирать золотую середину - не начинать движение сразу же, но и не ждать полчаса до нажатия педали газа.

Замена моторного масла

С моторным маслом - как с топливом. Обычно на панели автомобиля появляется предупреждение о том, через сколько километров необходимо сменить масло. Многие продолжают ездить, ведь на панели же показывается так много километров.

Это наиболее частая ошибка водителей. Если предупреждение появилось, то лучше своевременно отправиться в сервис и поменять масло. Почему так?