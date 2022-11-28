Украшение Риги к Рождеству обошлось в неполные 800 000 евро, сообщает Рижская дума.
Известно, в какую сумму в этом году Риге обошлись праздничные украшения
Общие расходы подсчитаны за оформление городской среды - световое оформление улиц и мостов, новые и энергоэффективные LED-гирлянды для украшения улиц, деревьев, парков, скверов и детских площадок, освещение окрестностей городского канала, украшение елок, тематических баннеров на столбах афиш и стендах, на фасаде Дома конгрессов, оформление мероприятий Верманского сада, работы по монтажу и демонтажу, ремонт старого декора и т. д.
На все эти мероприятия было потрачено 794 823 евро, включая НДС.
Как пояснили в думе, часть элементов оформления новые, принимая во внимание, что старые украшения были приобретены давно и уже устарели, за что поступала и критика. Критики также указывали на значительно более высокое энергопотребление и использование синего цвета в главном городском оформлении, от которого Рижская дума в этом году отказалась.
Галерея: На Домской площади зажгли главную елку Риги
О приобретении новых элементов оформления Рижская дума приняла решение еще в прошлом году во время подготовки бюджета 2022 года.
Большая часть нового декора и украшений будет использоваться в долгосрочной перспективе, радуя рижан и гостей города и в последующие годы.
В свою очередь, на мероприятия, посвященные зимнему солнцестоянию, адвенту и рождественскому времени, общие расходы столицы в этом году составят 187 597 евро.
В самоуправлении указали, что в этом году не проходил фестиваль Staro Rīga. Вместо этого искались альтернативные решения, а бюджет был частично направлен на ранее упомянутые мероприятия и оформление.
Галерея: Рождественская ярмарка на Домской площади
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