Впервые в странах Балтии выступит The Weeknd

Предварительная продажа билетов будет происходить с 30 ноября по 2 декабря для тех, кто до 28 ноября подписался на рассылку новостей от Live Nation Eesti. На новых подписчиков предварительная продажа не распространяется. В открытую продажу билеты поступят 2 декабря в 12:00 часов.

Турне начнется 10 июля 2023 в Манчестере и, минуя разные крупные города Европы, 12 августа доберется до Таллинна. Та часть турне, которая проходила в Северной Америке, была фантастически успешной - были побиты рекорды по количеству зрителей, и на данный момент сборы уже превысили 130 миллионов долларов, большая часть из которых будет передана на благотворительность.

Под сценическим псевдонимом The Weeknd выступает 32-летний канадский музыкант Эйбел Тесфайе, в юные годы не отличавшийся примерным поведением. После того, как ему пришлось иметь дело с полицией из-за торговли наркотиками, парень решил изменить свою жизнь и наряду с работой чернорабочим он сосредоточился на музыке.

Свою первую премию "Грэмми" The Weeknd получил за саундтрек Beauty Behind the Madness именно в то время, когда был номинирован на "Оскар" за песню Earned It для фильма "Пятьдесят оттенков серого".

За успехом саунтдреков к кино последовало покорение вершин хит-парадов с песней Can’t Feel My Face (2015). Следующий альбом Starboy (2016) также подарил чартам целый ряд хитов - The Weeknd очаровывал фанатов своим безупречным фальцетом, душещипательными текстами и гипнотизирующими битами.

Save Your Tears (совместно с Арианой Гранде), Blinding Lights, Wicked Games, Out of Time - лишь некоторые из тех песен, которые сделали The Weeknd артистом с наибольшим количеством номинаций на всевозможные премии - в этом году он был выдвинут на премию Billboard Music Awards в целых 17 номинациях.