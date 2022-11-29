Российский бизнесмен Евгений Пригожин подтвердил информацию о том, что ЧВК "Вангер" завербовала в одной из российских колоний гражданина Замбии Лемехани Ньиренду, погибшего в ходе боевых действий в Украине. Как пишет "Медуза", его комментарий во "ВКонтакте" опубликовала пресс-служба "Конкорда".
Смерть гражданина Замбии в Украине: Пригожин подтвердил, что он был завербован ЧВК "Вагнер"
"Я хорошо помню этого парня. Я общался с ним в Тверской области и задал ему вопрос: "Зачем тебе эта война? Ты через пару лет сможешь выйти досрочно, скоро будешь дома и увидишь своих родных. Для чего ты поедешь? Ведь шанс погибнуть достаточно высокий. Помни об этом".
И он ответил то, что я и ожидал. Он сказал: "Вы, русские, много лет помогали нам, африканцам, обрести независимость. Когда нам было трудно, вы протягивали нам руку и продолжаете это делать и сейчас. ЧВК "Вагнер" спасает тысячи африканцев, и если я поеду вместе с вами на войну, наверное, это меньшее, чем я могу оплатить наши долги. А если я останусь жив, то научусь бороться за свою Родину. И еще одно - для меня большая честь, я знаю о "Вагнере" лишь понаслышке, но я могу стать одним из вас", - цитирует издание заявление Пригожина.
Напомним, в середине ноября МИД Замбии заявил, что на войне в Украине погиб гражданин этой страны, который ранее отбывал срок в России. Это первый известный случай гибели иностранного гражданина, завербованного в России для участия в боевых действиях в Украине.
По сведениям министра иностранных дел Замбии, 23-летний студент Лемехани Ньиренда погиб "на поле боя" в Украине 22 сентября. Его тело уже находится в Ростове-на-Дону и вскоре будет отправлено в Замбию, следует из сообщения МИД Замбии.
МИД Замбии не уточняет, за какие именно преступления Ньиренда был осужден, но сообщает, что в апреле 2020 года он получил девять с половиной лет заключения.
До этого Ньиренда изучал проектирование ядерных установок в Московском инженерно-физическом институте (МИФИ).
По данным Telegram-канала "Осторожно, новости", Ньиренда изучал в МИФИ ядерную физику, а в августе 2020 года "попался" с мефедроном в московском парке "Кусково". Следствие установило, что студент успел сделать три "закладки", утверждает канал.
По его данным, Ньиренду этапировали в колонию в Тверской области, оттуда он и попал на войну в Украине.
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