Смерть гражданина Замбии в Украине: Пригожин подтвердил, что он был завербован ЧВК "Вагнер"

"Я хорошо помню этого парня. Я общался с ним в Тверской области и задал ему вопрос: "Зачем тебе эта война? Ты через пару лет сможешь выйти досрочно, скоро будешь дома и увидишь своих родных. Для чего ты поедешь? Ведь шанс погибнуть достаточно высокий. Помни об этом".

И он ответил то, что я и ожидал. Он сказал: "Вы, русские, много лет помогали нам, африканцам, обрести независимость. Когда нам было трудно, вы протягивали нам руку и продолжаете это делать и сейчас. ЧВК "Вагнер" спасает тысячи африканцев, и если я поеду вместе с вами на войну, наверное, это меньшее, чем я могу оплатить наши долги. А если я останусь жив, то научусь бороться за свою Родину. И еще одно - для меня большая честь, я знаю о "Вагнере" лишь понаслышке, но я могу стать одним из вас", - цитирует издание заявление Пригожина.