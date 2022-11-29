Министр сообщения Талис Линкайтс в Twitter высказал мнение, что приобретение билетов на общественный транспорт в Риге усложнится. Rīgas satiksme представило свой взгляд на изменения.
Линкайтс и Rīgas satiksme поспорили о покупке билетов
Талис Линкайтс пишет: "В тот момент, когда обрадовался более частому использованию общественного транспорта, Рига придумывает сложную схему для приобретения месячных билетов. Карты Citadele тоже с декабря отменены".
Tai brīdī, kad sapriecājies par biežāku sab transporta izmantošanu, Rīga izdomā sarežģītu shēmu mēnešbiļešu iegādei. Citadeles kartes arī no decembra esot atceltas 🥲 https://t.co/Tn9D9QmFOv— Tālis Linkaits (@Talis_L) November 29, 2022
Rīgas satiksme указывает на противоположное: "Совсем наоборот - приобретение месячных билетов будет проще, так как их можно будет купить и в приложении, и онлайн. В настоящее время месячные билеты можно купить только на синие э-талоны или на карту рижанина".
1/2Tieši otrādi, mēneša biļešu iegāde būs vienkāršāka, jo tās varēs noirkt arī koda biļetes lietotnē, tiešsaistes režīmā. Patlaban mēneša biļetes var nopirkt tikai zilajos e-talonos vai Rīdzinieka kartē.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) November 29, 2022
"Эта информация предназначена для тех пассажиров, которые в настоящее время пользуются проездными билетами, приобретая желтые э-талоны, и в дальнейшем захотят использовать не приложение, а э-талон".
Сообщается: чтобы в общественном транспорте Риги со 2 января можно было воспользоваться месячным билетом, Rīgas satiksme призывает оформить синий э-талон или карту рижанина.
Ранее стало известно, что Рижская дума утвердила реформу билетов на общественный транспорт в столице, которая предусматривает значительное повышение платы за одну поездку, но при этом заметно снизится стоимость месячных проездных билетов.
Кроме того, работающие пенсионеры в будущем смогут пользоваться городским общественным транспортом бесплатно.
Основные изменения состоят в переходе на новые виды билетов. Столица откажется от 135 различных видов билетов и введет ограниченные по времени поездки билеты, самым дешевым из которых будет 90-минутный билет стоимостью 1,50 евро, позволяющий ездить на нескольких транспортных средствах в течение этого времени.
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