Вт, 29.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Линкайтс и Rīgas satiksme поспорили о покупке билетов

rus.tvnet.lv
Линкайтс и Rīgas satiksme поспорили о покупке билетов
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Rīgas satiksme. Троллейбус
Rīgas satiksme. Троллейбус Фото: Evija Trifanova/LETA

Министр сообщения Талис Линкайтс в Twitter высказал мнение, что приобретение билетов на общественный транспорт в Риге усложнится. Rīgas satiksme представило свой взгляд на изменения.

Талис Линкайтс пишет: "В тот момент, когда обрадовался более частому использованию общественного транспорта, Рига придумывает сложную схему для приобретения месячных билетов. Карты Citadele тоже с декабря отменены".

Rīgas satiksme указывает на противоположное: "Совсем наоборот -  приобретение месячных билетов будет проще, так как их можно будет купить и в приложении, и онлайн. В настоящее время месячные билеты можно купить только на синие э-талоны или на карту рижанина".

"Эта информация предназначена для тех пассажиров, которые в настоящее время пользуются проездными билетами, приобретая желтые э-талоны, и в дальнейшем захотят использовать не приложение, а э-талон".

Сообщается: чтобы в общественном транспорте Риги со 2 января можно было воспользоваться месячным билетом, Rīgas satiksme призывает оформить синий э-талон или карту рижанина.

Ранее стало известно, что Рижская дума утвердила реформу билетов на общественный транспорт в столице, которая предусматривает значительное повышение платы за одну поездку, но при этом заметно снизится стоимость месячных проездных билетов.

Кроме того, работающие пенсионеры в будущем смогут пользоваться городским общественным транспортом бесплатно.

Основные изменения состоят в переходе на новые виды билетов. Столица откажется от 135 различных видов билетов и введет ограниченные по времени поездки билеты, самым дешевым из которых будет 90-минутный билет стоимостью 1,50 евро, позволяющий ездить на нескольких транспортных средствах в течение этого времени.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх