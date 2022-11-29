Линкайтс и Rīgas satiksme поспорили о покупке билетов

Талис Линкайтс пишет: "В тот момент, когда обрадовался более частому использованию общественного транспорта, Рига придумывает сложную схему для приобретения месячных билетов. Карты Citadele тоже с декабря отменены".

Rīgas satiksme указывает на противоположное: "Совсем наоборот - приобретение месячных билетов будет проще, так как их можно будет купить и в приложении, и онлайн. В настоящее время месячные билеты можно купить только на синие э-талоны или на карту рижанина".