Утверждена реформа билетов в общественном транспорте Риги. Чего ждать?

Кроме того, работающие пенсионеры в будущем смогут пользоваться городским общественным транспортом бесплатно.

Основные изменения состоят в переходе на новые виды билетов. Столица откажется от 135 различных видов билетов и введет ограниченные по времени поездки билеты, самым дешевым из которых будет 90-минутный билет, который будет стоить 1,50 евро и позволит ездить на нескольких транспортных средствах в течение этого времени.

Планируется, что плата за одну поездку составит 2 евро. Однако в реальности купить билет на одну поездку за 2 евро можно будет только у водителя автобуса, а единственный маршрут, на котором это можно будет сделать - автобус № 22, курсирующий в Рижский аэропорт.

В целом будут введены два вида билетов с ограниченным временем поездки - на проезд в течение 90 минут, который будет стоить 1,50 евро, и билет на 24 часа, который будет стоить 5 евро.

Трехдневный билет будет стоить 8 евро, пятидневный - 10 евро, месячный - 30 евро.

Наиболее существенные изменения коснутся месячных проездных билетов, стоимость которых снизится на 40% - с 50 евро до 30 евро.

Таким образом, стоимость билетов в Риге уравняется с их стоимостью в столицах других стран Балтии.

Прежние скидки на проезд сохранятся - например, студентам, педагогам и медицинским работникам будет предоставляться 50-процентная скидка на месячные билеты.

Изменения не коснутся тех категорий пассажиров, которым предоставляются 100-процентные скидки: пенсионеры, школьники и люди с ограниченными возможностями по-прежнему смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно.

Нововведением станет 100-процентная скидка на поездки для работающих пенсионеров.