Политолог: оппозиция в большинстве в четырех комиссиях - решения может быть сложно принять

Как сообщалось, сегодня юридическая комиссия отклонила два законопроекта - о создании Министерства климата и энергетики и о введении должностей вице-министров.

По мнению Розенвалдса, подобные ситуации могут повториться и в будущем, поэтому необходимо мобилизовать депутатов, однако всегда ли это будет получаться, предсказать сложно. Сравнивая 14-й Сейм и 13-й Сейм, Розенвалдс отметил, что в предыдущем созыве оппозиция была не очень активна, а сейчас все по-другому - есть достаточно амбициозные силы, которые пока не привлекались к формированию правительства.

В качестве примера политолог упомянул "Прогрессивных", риторически спросив, почему эта партия должна поддерживать "Новое Единство", если у нее есть свои интересы. То же самое можно сказать о партии "Латвия на первом месте" и Союзе зеленых и крестьян.

На вопрос, не должен ли все же четвертый партнер участвовать в формировании коалиции, политолог ответил, что этот вопрос следует задать Национальному объединению и "Объединенному списку", которые "били себя в грудь, говоря - никогда, ни за что".

"Теоретически в этом Сейме есть варианты формирования правительства как с "Новым Единством", так и без него. На мой взгляд, жизнь Кришьяниса Кариньша в этом плане не обещает быть особо легкой", - сказал Розенвалдс.