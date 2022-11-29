Вт, 29.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

В Китае после протестов могут подавить "враждебные силы"

rus.tvnet.lv
В Китае после протестов могут подавить "враждебные силы"
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Протесты в Китае.
Протесты в Китае. Фото: HECTOR RETAMAL/AFP

Реагируя на протесты против Covid-ограничений, высшая инстанция безопасности Китая во вторник призвал подавить "враждебные силы".

Центральная комиссия по политическим и юридическим делам Китайской коммунистической партии, которая осуществляет надзор за китайскими правоохранительными учреждениями, сообщила, что необходимо бороться против "саботажа враждебных сил".

Комиссия также заявила, что очень важно "согласно закону обращаться против незаконных преступных действий, которые мешают общественному порядку", и серьезно заняться защитой "общей социальной стабильности".

В последние дни в Китае произошли протесты против строгих ограничений на борьбу с Covid-19.

Протесты, которые в Китае являются редкостью, спровоцировали произошедший в прошлый четверг пожар в одном жилом доме в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района. В пожаре погибло десять человек. Многие протестующие обвиняют в этом Covid-ограничения, но власти отрицают эти обвинения.

В протестах прозвучали также требования большей свободы слова и отставки президента Си Цзиньпиня.

Большая часть Урумчи и Синьцзян-Уйгурского автономного района живут в условиях карантинного режима более 100 дней.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх