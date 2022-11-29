В Китае после протестов могут подавить "враждебные силы"

Центральная комиссия по политическим и юридическим делам Китайской коммунистической партии, которая осуществляет надзор за китайскими правоохранительными учреждениями, сообщила, что необходимо бороться против "саботажа враждебных сил".

Комиссия также заявила, что очень важно "согласно закону обращаться против незаконных преступных действий, которые мешают общественному порядку", и серьезно заняться защитой "общей социальной стабильности".

В последние дни в Китае произошли протесты против строгих ограничений на борьбу с Covid-19.

Протесты, которые в Китае являются редкостью, спровоцировали произошедший в прошлый четверг пожар в одном жилом доме в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района. В пожаре погибло десять человек. Многие протестующие обвиняют в этом Covid-ограничения, но власти отрицают эти обвинения.

В протестах прозвучали также требования большей свободы слова и отставки президента Си Цзиньпиня.

Большая часть Урумчи и Синьцзян-Уйгурского автономного района живут в условиях карантинного режима более 100 дней.