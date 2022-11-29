Марию Колесникову из колонии перевезли в реанимацию

По предоставленной ими информации, в понедельник Колесникову доставили в реанимационное отделение больницы скорой помощи в Гомеле, откуда ее перевели в отделение интенсивной терапии.

Что случилось с Колесниковой, пока неизвестно. Сообщается, что она находится в стабильно тяжелом состоянии с улучшением.

Ранее стало известно, что в колонии Колесникову поместили в штрафной изолятор, при этом не было ясно, как долго она там находится.

В сентябре 2021 года суд в Беларуси приговорил Марию Колесникову к 11 годам заключения, а адвоката Максима Знака - к 10 годам. Их осудили по делу о попытке "захвата власти", они не признали вину. Перед задержанием в сентябре 2020 года Колесникову пытались силой вывезти из Беларуси, но на границе она порвала свой паспорт.