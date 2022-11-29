Один из лидеров оппозиции Беларуси Мария Колесникова, которая сейчас отбывает 11-летний тюремный срок, доставлена в больницу, во вторник, 29 ноября, сообщили ее соратники.
Марию Колесникову из колонии перевезли в реанимацию
По предоставленной ими информации, в понедельник Колесникову доставили в реанимационное отделение больницы скорой помощи в Гомеле, откуда ее перевели в отделение интенсивной терапии.
Что случилось с Колесниковой, пока неизвестно. Сообщается, что она находится в стабильно тяжелом состоянии с улучшением.
Ранее стало известно, что в колонии Колесникову поместили в штрафной изолятор, при этом не было ясно, как долго она там находится.
В сентябре 2021 года суд в Беларуси приговорил Марию Колесникову к 11 годам заключения, а адвоката Максима Знака - к 10 годам. Их осудили по делу о попытке "захвата власти", они не признали вину. Перед задержанием в сентябре 2020 года Колесникову пытались силой вывезти из Беларуси, но на границе она порвала свой паспорт.
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