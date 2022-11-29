В Австралии аннулировали 33 тысячи штрафов о несоблюдении Covid-ограничений

Власти Нового Южного Уэльса были вынуждены аннулировать более половины денежных штрафов, примененных во время пандемии, потому что суд признал описания совершенных нарушений слишком неопределенными.

Штрафы были применены в различных ситуациях, начиная от нахождения нескольких людей в одной машине и заканчивая публичным сбором. Размер штрафов составлял от 1000 до 3000 австралийских долларов (от 647 до 1942 евро).

Людям, которые уже заплатили эти штрафы, деньги будут возвращены.

Юридический центр Редферн, подавший жалобу в суд, отметил, что в этом случае речь идет не о паре наказаний, а о необходимости соблюдать власть закона даже во время пандемии.

Организация также отметила, что штрафы непропорционально применялись к населению бедных районов.