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Голосование за новое правительство ожидается в середине декабря

rus.tvnet.lv/LETA
Голосование за новое правительство ожидается в середине декабря
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Премьер-министра Кришьянис Кариньш
Премьер-министра Кришьянис Кариньш Фото: Edijs Pālens/LETA

Голосование по утверждению нового правительства в Сейме ожидается на неделе после 12 декабря, заявил сегодня в программе ЛТВ "Утренняя панорама" кандидат на должность премьер-министра Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

По словам Кариньша, работа по созданию правительства в настоящее время идет "в очень нормальном темпе", партии прошли стадию споров и недопонимания. Работу над правительственной декларацией планируется в основном завершить сегодня.

Политик признал, что партиям не удастся прийти к полному консенсусу по всем вопросам, например, дискуссии по налогам будут продолжаться и после формирования правительства. В настоящее время партии договорились лишь о нескольких принципах, например, что в этом году налоги не будут быстро меняться, а изменения будут внесены только один раз после основательных дискуссий с партиями и заинтересованными сторонами.

Кариньш признал, что с 54 голосами в парламенте у новой коалиции будут проблемы с большинством во всех комиссиях.

По его словам, после изменения состава Сейма, когда часть депутатов станет министрами, изменится и состав комиссий, и коалиция оценит, в каких комиссиях должно быть обязательно обеспечено большинство. Кариньш уверен, например, что коалиции нужно обеспечить большинство в юридической комиссии.

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