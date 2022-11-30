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В Чехии предлагают отключить посольство РФ от электричества и тепла

rus.tvnet.lv
В Чехии предлагают отключить посольство РФ от электричества и тепла
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Электричество
Электричество Фото: dpa/picture-alliance/Scanpix

Чешская общественная организация "Подарок для Путина" (Dárek pro Putina) опубликовала петицию с предложением отключить электричество, газ и воду в зданиях, принадлежащих российскому посольству.

Эта петиция является ответом на систематическое разрушение Россией энергетической инфраструктуры Украины.

"Россия явно решила сломить Украину тьмой и морозом. С точки зрения высшего морального принципа, мы призываем государственных и частных поставщиков энергии дать российским дипломатам в Праге попробовать их собственное лекарство. Требуем отключения всех зданий в собственности РФ от газа, воды и электричества", - сказано в петиции.

В петиции упоминаются российские ракетные обстрелы по гражданской инфраструктуре Украины в последние недели.

"Эта новая фаза войны оказывает катастрофическое и ежедневное воздействие на жизнь мирного населения. Без электричества и воды остаются не только квартиры, школы и детские сады, магазины и заводы, но и, например, больницы", - пишут авторы петиции.

Цель общественной организации - помочь Украине, которая с 24 февраля сопротивляется полномасштабному вторжению России. В рамках этой инициативы чехи недавно передали украинской армии танк Т-72.

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