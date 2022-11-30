В Чехии предлагают отключить посольство РФ от электричества и тепла

Эта петиция является ответом на систематическое разрушение Россией энергетической инфраструктуры Украины.

"Россия явно решила сломить Украину тьмой и морозом. С точки зрения высшего морального принципа, мы призываем государственных и частных поставщиков энергии дать российским дипломатам в Праге попробовать их собственное лекарство. Требуем отключения всех зданий в собственности РФ от газа, воды и электричества", - сказано в петиции.

Dáme ruské ambasádě v Praze ochutnat jejich vlastní polívčičku. Máme https://t.co/sOl6gWvHqX petici. Chceme aby dodavatelé energií a vody odpojili všechny budovy v Praze, které patří Ruské Federaci. Ať taky po tmě mrznou, stejně jako třeba lidé v Kyjevě. Za podpis a retweet díky. pic.twitter.com/5nWcjzIrfJ — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) November 29, 2022

В петиции упоминаются российские ракетные обстрелы по гражданской инфраструктуре Украины в последние недели.

"Эта новая фаза войны оказывает катастрофическое и ежедневное воздействие на жизнь мирного населения. Без электричества и воды остаются не только квартиры, школы и детские сады, магазины и заводы, но и, например, больницы", - пишут авторы петиции.

Цель общественной организации - помочь Украине, которая с 24 февраля сопротивляется полномасштабному вторжению России. В рамках этой инициативы чехи недавно передали украинской армии танк Т-72.