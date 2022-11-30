Кариньш: Sadales tīkls следует отделить от Latvenergo

По его словам, в свое время при разделении энергетического монополиста от него полностью отделилось Augstsprieguma tīkls, а Latvenergo и Sadales tīkls фактически остались в одном концерне.

С точки зрения Кариньша, этот оставшийся концерн также следует реструктурировать, отделив Sadales tīkls от Latvenergo, так как Latvenergo как производитель энергии менее заинтересовано в конкуренции, а Sadales tīkls должно быть ориентировано на наибольшее возможное количество производителей.

По словам Кариньша, такая реструктуризация не будет быстрой, ее необходимо тщательно проанализировать, а в краткосрочной перспективе - избежать резкого роста тарифов, которого латвийская экономика не выдержит.