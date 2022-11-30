Работник PMLP злоупотребил служебным положением: начат уголовный процесс

В уголовном процессе оценивается возможное злоупотребление служебным положением двумя должностными лицами PMLP, а также причастность предпринимателя к поддержке противоправной деятельности.

IDB провело неотложные процессуальные действия в рамках уголовного процесса, в том числе обыски в помещениях PMLP.

В ходе процессуальных действий было задержано одно должностное лицо PMLP.

К нему применен статус подозреваемого и меры пресечения, не связанные с лишением свободы, в том числе запрет на выполнение служебных обязанностей. Ко второму чиновнику применен статус лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

В интересах следствия в настоящее время никакой дополнительной информации не предоставляется.