Бюро внутренней безопасности (IDB) начало уголовный процесс по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) при закупке электронного онлайн-регистра избирателей, сообщили агентству LETA в IDB.
Работник PMLP злоупотребил служебным положением: начат уголовный процесс
В уголовном процессе оценивается возможное злоупотребление служебным положением двумя должностными лицами PMLP, а также причастность предпринимателя к поддержке противоправной деятельности.
IDB провело неотложные процессуальные действия в рамках уголовного процесса, в том числе обыски в помещениях PMLP.
В ходе процессуальных действий было задержано одно должностное лицо PMLP.
К нему применен статус подозреваемого и меры пресечения, не связанные с лишением свободы, в том числе запрет на выполнение служебных обязанностей. Ко второму чиновнику применен статус лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело.
В интересах следствия в настоящее время никакой дополнительной информации не предоставляется.
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