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Работник PMLP злоупотребил служебным положением: начат уголовный процесс

rus.tvnet.lv
Работник PMLP злоупотребил служебным положением: начат уголовный процесс
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Задержание. Иллюстративное фото
Задержание. Иллюстративное фото Фото: CC7/Shutterstock

Бюро внутренней безопасности (IDB) начало уголовный процесс по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) при закупке электронного онлайн-регистра избирателей, сообщили агентству LETA в IDB.

В уголовном процессе оценивается возможное злоупотребление служебным положением двумя должностными лицами PMLP, а также причастность предпринимателя к поддержке противоправной деятельности.

IDB провело неотложные процессуальные действия в рамках уголовного процесса, в том числе обыски в помещениях PMLP.

В ходе процессуальных действий было задержано одно должностное лицо PMLP.

К нему применен статус подозреваемого и меры пресечения, не связанные с лишением свободы, в том числе запрет на выполнение служебных обязанностей. Ко второму чиновнику применен статус лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

В интересах следствия в настоящее время никакой дополнительной информации не предоставляется.

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