Расследование авиакатастрофы в Балтийском море: в салоне упало давление

Согласно выводам, которые были сделаны в результате расследования, падение самолета, вероятно, было вызвано падением давления в кабине.

В отчете немецкого ведомства сказано, что самолет вылетел из Испании в 12:57 по местному времени, а в 13:42 и 14 секунд с самолета поступил сигнал тревоги, пилот запросил немедленную посадку.

Также расследование показало, что во время радиопереговоров между пилотом и авиадиспетчером был слышен сигнал тревоги. Следователи считают, что сигнал мог предупреждать о падении давления.

В 13:42 и 14 секунд испанские диспетчеры потеряли контакт с пилотом, а автопилот самолета продолжил полет по плану.

Был сделан вывод, что люди на борту самолета страдали от гипоксии, то есть недостаточного количества кислорода в крови.

Как сообщалось ранее, автопилот поднял самолет на высоту 36 000 футов (11 километров) и продолжил полет в Айскирхен, город в Германии, где пилот намеревался совершить посадку в Кельне. Но самолет продолжил полет, пока не рухнул в Балтийском море недалеко от Вентспилса. Следствие пришло к выводу, что чуть менее чем за 10 минут до катастрофы двигатели самолета постепенно отключались.

Когда пилот не совершил посадку, была поднята авиация НАТО, которая вначале наблюдала за самолетом издалека.

Военные летчики отчитались, что пилот не отвечает на сообщения. Фотографии самолета показывают, что самолет снаружи не выглядит поврежденным, также видна неиспользованная кислородная маска пилота.

Сертификат проверки летной готовности самолета был действителен до 9 октября этого года, уточнило Федеральное управление.

Согласно действующим авиационным правилам, самолет не был оборудован ни бортовым диктофоном, ни регистратором полетных данных.

Обломки самолета находились на глубине 62 метра и были разбросаны на площади примерно 100х150 метров.