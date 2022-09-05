Крушение самолета в Балтийском море: звучат новые версии случившегося

Связь с пилотом самолета была прервана задолго до его падения, и поднятые в воздух военные самолеты не заметили признаков жизни ни в кабине пилота, ни в пассажирском салоне.

В Центре координации морского поиска и спасения сообщают, что до сих пор подняты такие обломки самолета, как люк и фрагменты сиденья. Останки находившихся на борту четырех человек еще не найдены.

Воздушные силы Латвии отвергают вероятность того, что бесконтрольно летящий аппарат был сбит поднятыми в воздух истребителями НАТО, чтобы не допустить аварии самолета в населенном пункте с огромным количеством человеческих жертв. Однако сопровождающие силы НАТО, пилоты которых своими глазами видели крушение, сыграли ключевую роль в точном определении места крушения в море. Почему все это произошло, сейчас можно только догадываться. Возможно, ключ к разгадке кроется в первоначальном подозрении пилота на разгерметизацию салона.

"Это приводит к недостатку кислорода, и все, кто находится в самолете, теряют сознание. Это, возможно, совпадает с информацией, предоставленной пилотами истребителей.

Чтобы осуществить визуальную идентификацию, подлетали действительно очень близко и не заметили ничего в кабине пилота, не заметили и движения в пассажирском салоне", - говорит руководитель Агентства гражданской авиации Марис Городцов.

Авиационное агентство сообщило TV3, что для таких частных самолетов малого типа "черный ящик" не является обязательным требованием.