Профсоюз учителей требует обещанного повышения зарплат

Во вторник правительство приняло решение о продлении с 1 декабря до 1 февраля 2023 года срока разработки графика повышения заработной платы работников образования, а также разработки методических рекомендаций по сбалансированию нагрузки, поскольку формирование правительства потребовало много времени, и работа над бюджетом на следующий год еще не началась, поэтому страна начнет следующий год с техническим бюджетом, который не включает новые приоритеты.

По мнению LIZDA, это меняет срок выполнения решений правительства по двум пунктам, а именно разработка графика и сбалансирование нагрузки, которые должны вступить в силу с 1 сентября 2023 года.

Как заявила глава LIZDA Инга Ванага, профсоюз не пойдет ни на какие уступки по пунктам соглашения, которое необходимо выполнить до 1 декабря, чтобы с января 2023 года самая низкая зарплата воспитателей дошкольных образовательных учреждений была увеличена на 100 евро, а общий фонд оплаты труда - на 11%.

Если договоренности, достигнутые в ходе переговоров о забастовке в начале осени, не будут выполнены, LIZDA примет решение о дальнейших действиях на внеочередном заседании правления 5 декабря, сказала Ванага.

"LIZDA следит за выполнением соглашения и предупреждает, что не будет мириться с невыполнением требований забастовки", - сказал Ванага, признав при этом, что есть пункты соглашения, выполнение которых затягивается по объективным причинам, поскольку нового правительства нет, но все остальные требования и пункты соглашения должны быть выполнены уходящим правительством.

Профсоюз не позволит политикам манипулировать выполнением требований забастовки, говорится в заявлении LIZDA.

В сентябре LIZDA под угрозой бессрочной забастовки учителей договорился с правительством об изменениях в заработной плате и нагрузке педагогов.