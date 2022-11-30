Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) требует от правительства обеспечить повышение заработной платы воспитателям дошкольных учреждений в ранее оговоренные сроки, сообщили в отделе по связям с общественностью LIZDA.
Профсоюз учителей требует обещанного повышения зарплат
Во вторник правительство приняло решение о продлении с 1 декабря до 1 февраля 2023 года срока разработки графика повышения заработной платы работников образования, а также разработки методических рекомендаций по сбалансированию нагрузки, поскольку формирование правительства потребовало много времени, и работа над бюджетом на следующий год еще не началась, поэтому страна начнет следующий год с техническим бюджетом, который не включает новые приоритеты.
По мнению LIZDA, это меняет срок выполнения решений правительства по двум пунктам, а именно разработка графика и сбалансирование нагрузки, которые должны вступить в силу с 1 сентября 2023 года.
Как заявила глава LIZDA Инга Ванага, профсоюз не пойдет ни на какие уступки по пунктам соглашения, которое необходимо выполнить до 1 декабря, чтобы с января 2023 года самая низкая зарплата воспитателей дошкольных образовательных учреждений была увеличена на 100 евро, а общий фонд оплаты труда - на 11%.
Если договоренности, достигнутые в ходе переговоров о забастовке в начале осени, не будут выполнены, LIZDA примет решение о дальнейших действиях на внеочередном заседании правления 5 декабря, сказала Ванага.
"LIZDA следит за выполнением соглашения и предупреждает, что не будет мириться с невыполнением требований забастовки", - сказал Ванага, признав при этом, что есть пункты соглашения, выполнение которых затягивается по объективным причинам, поскольку нового правительства нет, но все остальные требования и пункты соглашения должны быть выполнены уходящим правительством.
Профсоюз не позволит политикам манипулировать выполнением требований забастовки, говорится в заявлении LIZDA.
В сентябре LIZDA под угрозой бессрочной забастовки учителей договорился с правительством об изменениях в заработной плате и нагрузке педагогов.
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