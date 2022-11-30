Российские военные, которых на две недели заперли в подвале за отказ воевать в Украине, потребовали от Следственного комитета России возбудить уголовное дело о похищении, незаконном лишении свободы и превышении полномочий, сообщает "Медуза".
Российских солдат, которые отказались воевать, заперли в подвале
Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков заявил, что солдаты требовали возбуждения уголовного дела.
К властям обратились двое военнослужащих-контрактников - один из Москвы, другой из Пскова, - которых в августе отправили воевать в Луганскую область Украины.
По прибытии на фронт солдаты обнаружили проблемы с медицинским и материальным обеспечением, в результате чего приняли решение об отказе от участия в боевых действиях.
В конце концов их заперли в подвале вместе с примерно 280 другими солдатами, отказавшимися воевать. Этих людей продержали в подвале в нечеловеческих условиях две недели.
Во время заключения им регулярно угрожали и подвергали их психологическому давлению.
Среди заключенных в подвале были и мобилизованные.
По истечении контракта военнослужащих вывезли в Ростовскую область, а мобилизованные остались в подвале.
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