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Российских солдат, которые отказались воевать, заперли в подвале

rus.tvnet.lv
Российских солдат, которые отказались воевать, заперли в подвале
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Подвал. Иллюстративное фото
Подвал. Иллюстративное фото Фото: AP/Scanpix

Российские военные, которых на две недели заперли в подвале за отказ воевать в Украине, потребовали от Следственного комитета России возбудить уголовное дело о похищении, незаконном лишении свободы и превышении полномочий, сообщает "Медуза".

Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков заявил, что солдаты требовали возбуждения уголовного дела.

К властям обратились двое военнослужащих-контрактников - один из Москвы, другой из Пскова, - которых в августе отправили воевать в Луганскую область Украины.

По прибытии на фронт солдаты обнаружили проблемы с медицинским и материальным обеспечением, в результате чего приняли решение об отказе от участия в боевых действиях.

В конце концов их заперли в подвале вместе с примерно 280 другими солдатами, отказавшимися воевать. Этих людей продержали в подвале в нечеловеческих условиях две недели.

Во время заключения им регулярно угрожали и подвергали их психологическому давлению.

Среди заключенных в подвале были и мобилизованные.

По истечении контракта военнослужащих вывезли в Ростовскую область, а мобилизованные остались в подвале.

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