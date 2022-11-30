Российских солдат, которые отказались воевать, заперли в подвале

Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков заявил, что солдаты требовали возбуждения уголовного дела.

К властям обратились двое военнослужащих-контрактников - один из Москвы, другой из Пскова, - которых в августе отправили воевать в Луганскую область Украины.

По прибытии на фронт солдаты обнаружили проблемы с медицинским и материальным обеспечением, в результате чего приняли решение об отказе от участия в боевых действиях.

В конце концов их заперли в подвале вместе с примерно 280 другими солдатами, отказавшимися воевать. Этих людей продержали в подвале в нечеловеческих условиях две недели.

Во время заключения им регулярно угрожали и подвергали их психологическому давлению.

Среди заключенных в подвале были и мобилизованные.

По истечении контракта военнослужащих вывезли в Ростовскую область, а мобилизованные остались в подвале.