Фото ⟩ После ремонта открыта арена Рижского цирка

Галерея: Открытие реконструированной цирковой арены Рижского цирка

Мероприятие в 12.05 открыл министр культуры Наурис Пунтулис. После выступления министра член правления цирка Мара Павула рассказала о достижениях и планах на будущее.

Также в открытии реконструированного здания приняли участие представители архитектурного бюро No Rules Just Architecture (NRJA) Улдис Лукшевич и Зигмарс Яуя, представитель строительного подрядчика Aidaco Group Валдис Кокс, а творческий директор Рижского цирка Мартиньш Киберс рассказал о планах на следующий сезон.

Как сообщалось, в начале ноября сдано в эксплуатацию историческое здание Рижского цирка на улице Меркеля, 4.

Как сообщила представитель Рижского цирка, завершен первый этап строительных работ, основной задачей которых было повышение энергоэффективности здания. В ходе реконструкции была улучшена интеграция здания в городскую среду.

В декабре и январе в цирке планируются рождественские представления для зрителей.

В период с мая 2021 года по 2022 год строительный подрядчик Aidaco Group провел работы по повышению энергоэффективности. Над исторической металлической конструкцией купола в сторону наружного пространства возведена новая купольная конструкция из самонесущих многослойных панелей из цельного дерева, несущих опор и фундаментной системы, выложена новая крыша и обновлена внешняя ​​водосточная система, проложены новые инженерные коммуникации, утеплен фасад и перестроен двор.

Проект реконструкции здания цирка, разработанный архитектурным бюро NRJA, предусматривает и другие работы в будущем, в том числе благоустройство территории и строительство здания школы цирка. Работы по реставрации фасадов, в том числе восстановление исторической лестницы, планируется провести на следующих этапах.