Европейская комиссия (ЕК) предложила в среду, 30 ноября, конфисковать российские активы, замороженные в ответ на вторжение Москвы в Украину, чтобы компенсировать Киеву убытки, причиненные Россией.
Еврокомиссия планирует конфисковать замороженные активы РФ
Официальные лица Европейского союза (ЕС), США и других западных стран уже несколько месяцев обсуждают законные варианты конфискации замороженных активов российского государства и частных лиц.
Проблемы вызывает тот факт, что в большинстве стран-членов ЕС конфискация замороженных активов возможна только в случае вынесения обвинительного приговора по уголовному делу. Активы многих занесенных в черный список российских граждан сложно конфисковать или даже заморозить, поскольку они зарегистрированы как принадлежащие членам семьи или третьим лицам.
"Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов российского Центробанка и заморозили 19 миллиардов евро денег российских олигархов",- заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Она указала, что в краткосрочной перспективе ЕС и его партнеры могут взять на себя управление этими фондами и инвестировать их. Прибыль могла быть направлена на конфискацию нанесенного Украине ущерба.
"Чтобы сделать это возможным, мы будем работать с нашими партнерами над международным соглашением. И вместе мы сможем найти законные пути для этого", - подчеркнула фон дер Ляйен.
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