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Смерть во время охоты: расследуется возможная причастность сотрудника полиции

rus.tvnet.lv/LETA
Смерть во время охоты: расследуется возможная причастность сотрудника полиции
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Автомобиль Государственной полиции
Автомобиль Государственной полиции Фото: Lita Millere/LETA

Бюро внутренней безопасности (IDB) начало расследование возможной причастности высокопоставленного сотрудника Государственной полиции к несчастному случаю на охоте, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

В отделе по связям с общественностью Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что в конце прошлой недели в лесу в Стопиньской волости Ропажского края в результате несчастного случая погиб человек, и в настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.

По первоначальной информации, на охоте также присутствовал сотрудник полиции, поэтому расследование было передано IDB.

В IDB более подробной информации о расследовании не предоставили, лишь подтвердив, что начат уголовный процесс, в рамках которого расследуется возможная причастность "сотрудника Государственной полиции высокого ранга".

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