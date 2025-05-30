Обязательное среднее образование: для всех и для никого

Обязательным в Латвии является лишь окончание основной школы (9 классов); получение полного среднего образования (10-12 классы) остается правом, а не обязанностью. Инициатива ManaBalss.lv, выдвинутая в апреле 2025 года, предлагает сделать полную среднюю школу обязательной, мотивируя это, в частности, соображениями государственной безопасности и социальной сплоченности. TVNET+ разбирается в том, спасет ли такая мера школьников, экономику и латвийское государство.
Результаты исследований показывают, что лишь 4% латвийских учащихся достигают высоких уровней компетентности в чтении, и лишь 7% - в естественных науках. В Латвии - достойная базовая подготовка, но мало академических успехов.
Сторонники реформы хотят это исправить, вернув в школу тех, кто либо бросают учебу, либо не справляются с учебной нагрузкой. Насколько это выполнимо?
Экономическая нагрузка
По данным ОЭСР, взрослые латвийцы без полного среднего образования зарабатывают на 13% меньше, чем их ровесники с аттестатом. Хуже обстоит дело у молодых латвийцев (25-34 года): без среднего образования они получают лишь 78% дохода от уровня сверстников, окончивших 12 классов.
Среднее образование в Латвии прибавляет к зарплате 12-15% и открывает путь к дальнейшему обучению и квалифицированной работе.