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Обязательное среднее образование: для всех и для никого

Празднование Дня знаний Рижского государственного техникума у памятника Свободы

Обязательным в Латвии является лишь окончание основной школы (9 классов); получение полного среднего образования (10-12 классы) остается правом, а не обязанностью. Инициатива ManaBalss.lv, выдвинутая в апреле 2025 года, предлагает сделать полную среднюю школу обязательной, мотивируя это, в частности, соображениями государственной безопасности и социальной сплоченности. TVNET+ разбирается в том, спасет ли такая мера школьников, экономику и латвийское государство.

Результаты исследований показывают, что лишь 4% латвийских учащихся достигают высоких уровней компетентности в чтении, и лишь 7% - в естественных науках. В Латвии - достойная базовая подготовка, но мало академических успехов.

Сторонники реформы хотят это исправить, вернув в школу тех, кто либо бросают учебу, либо не справляются с учебной нагрузкой. Насколько это выполнимо?

Экономическая нагрузка

По данным ОЭСР, взрослые латвийцы без полного среднего образования зарабатывают на 13% меньше, чем их ровесники с аттестатом. Хуже обстоит дело у молодых латвийцев (25-34 года): без среднего образования они получают лишь 78% дохода от уровня сверстников, окончивших 12 классов.

Среднее образование в Латвии прибавляет к зарплате 12-15% и открывает путь к дальнейшему обучению и квалифицированной работе.

Но введение обязательного среднего образования потребует серьезных действий уже сейчас

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