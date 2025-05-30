Обязательное среднее образование: для всех и для никого

Результаты исследований показывают, что лишь 4% латвийских учащихся достигают высоких уровней компетентности в чтении, и лишь 7% - в естественных науках. В Латвии - достойная базовая подготовка, но мало академических успехов.

Сторонники реформы хотят это исправить, вернув в школу тех, кто либо бросают учебу, либо не справляются с учебной нагрузкой. Насколько это выполнимо?

Экономическая нагрузка

По данным ОЭСР, взрослые латвийцы без полного среднего образования зарабатывают на 13% меньше, чем их ровесники с аттестатом. Хуже обстоит дело у молодых латвийцев (25-34 года): без среднего образования они получают лишь 78% дохода от уровня сверстников, окончивших 12 классов.

Среднее образование в Латвии прибавляет к зарплате 12-15% и открывает путь к дальнейшему обучению и квалифицированной работе.