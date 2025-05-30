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Andrejs Zacarinnijs
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Липину интересно За кого голосовать на выборах в Рижскую думу?

Часть схемы теста

До муниципальных выборов осталась всего неделя, и прежде чем вступить в традиционный период предвыборной тишины, стоит обобщить все, что мы узнали о политических силах. Разговор, конечно, пойдет о Риге, но почитать полезно будет жителям всех регионов - эти партии и объединения баллотируются много где.

Как принять решение - за кого голосовать? Что ж, эта статья поможет вам сократить количество вариантов с 16 до более удобоваримого числа.

Вариант № 1 - дотошно просмотреть все дебаты, все предвыборные аналитические материалы, все доступные интервью. Это благородный способ, но требующий очень много внутренних ресурсов - прежде всего времени.

Вариант № 2 - пройти по этой простой схеме. Серьезных выводов я все-таки предлагаю вам по ней не делать. Но схема как минимум поможет определиться с общим направлением.

Схема "За кого голосовать на выборах в Рижскую думу в 2025 году"

Вариант № 3 - прочитать эту статью. В ней я постарался кратко и сжато рассказать обо всех списках на выборах в Риге, чтобы вы составили примерное впечатление - чей взгляд на ближайшие четыре года вам кажется наиболее близким.

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