В Гробиньской средней школе Зенты Маурини сложилась необычная ситуация. Некоторые люди, в том числе взрослые, не знают, кто такая классик латышской прозы Зента Мауриня. Они считают известную писательницу директором школы, пояснила Латвийскому радио журналистка Kurzemes Vārds Лиене Купича.
Письма из полиции и курьеры. Некоторые считают Зенту Мауриню директором школы
Письма из полиции и курьеры. Некоторые считают Зенту Мауриню директором школы
Школа получила письма от Государственной полиции и других госучреждений, адресованные Зенте Маурине.
Зенту Мауриню в школе искали и курьеры.
Журналистка рассказала, что директор школы проводит особые уроки, на которых рассказывает о школе, а также о жительнице края Маурине, именем которой названо учебное заведение.
Зента Мауриня (15.12.1897 - 25.04.1978) была латышской писательницей, переводчицей и мыслителем.
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