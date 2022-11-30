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Письма из полиции и курьеры. Некоторые считают Зенту Мауриню директором школы

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Письма из полиции и курьеры. Некоторые считают Зенту Мауриню директором школы
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В Гробиньской средней школе Зенты Маурини сложилась необычная ситуация. Некоторые люди, в том числе взрослые, не знают, кто такая классик латышской прозы Зента Мауриня. Они считают известную писательницу директором школы, пояснила Латвийскому радио журналистка Kurzemes Vārds Лиене Купича.

Школа получила письма от Государственной полиции и других госучреждений, адресованные Зенте Маурине.

Зенту Мауриню в школе искали и курьеры.

Журналистка рассказала, что директор школы проводит особые уроки, на которых рассказывает о школе, а также о жительнице края Маурине, именем которой названо учебное заведение.

Зента Мауриня (15.12.1897 - 25.04.1978) была латышской писательницей, переводчицей и мыслителем.

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