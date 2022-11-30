Письма из полиции и курьеры. Некоторые считают Зенту Мауриню директором школы

В Гробиньской средней школе Зенты Маурини сложилась необычная ситуация. Некоторые люди, в том числе взрослые, не знают, кто такая классик латышской прозы Зента Мауриня. Они считают известную писательницу директором школы, пояснила Латвийскому радио журналистка Kurzemes Vārds Лиене Купича.