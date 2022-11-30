Передача нашла в помещениях газовой заправки в Риге портрет Путина и флаги России

Арсений, родители которого родились в Украине, а сам он - в Латвии, несколько лет работал на газовой заправке на Виенибас гатве в Риге.

Арсений рассказал передаче, что работал под руководством начальника Руслана без трудового договора. По его словам, уже долгое время рабочие помещения "украшены" прославляющими российскую власть символами и атрибутами. С ними за кассой работал начальник, рассказал Арсений.

В сопровождении Арсения съемочная команда передачи проникла в помещение, где были развешаны несколько российских флагов, а к стене была прикреплена вырезка из газеты с изображением Владимира Путина и подписью "Мы голосуем за Путина!".

Также в помещении обнаружилась георгиевская лента и книга отзывов и рекомендаций в Кремль, В. В. Путину.

Арсений говорит: "Все для меня личное оскорбление. Россия уничтожает мой народ, мою культуру. Я родился в Латвии, люблю свою родину, но я украинского происхождения.

Если бы не была больна мама, я поехал бы в Украину помогать в качестве добровольца или волонтера, но мама не ходит, не могу ее бросить. Здесь все это [на заправке] очень давно. Несколько раз говорил, чтобы сняли, но без какого-либо результата".

Конкретная заправка уже какое-то время не работает, так как в ней ведется ремонт, однако скоро начальник Руслан планирует восстановить ее деятельность, рассказал Арсений.

Информация была передана и Службе государственной безопасности, которая сообщила: "Можем подтвердить, что VDD 23 ноября этого года получила заявление упомянутого лица и начала оценку случая соответственно своей компетенции. Принимая во внимание упомянутое, в данный момент VDD от комментариев воздерживается.

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