RNP о происшествии в Болдерае: стабильность панелей в литовских проектах - известная проблема

"Каждое здание обследуется ежегодно, однако этот узел обследовать нелегко и в нем сложно констатировать проблемы. В этот раз, констатируя новую ситуацию, возможно, вырисовывается проблема другого вида, почему панель просела, поэтому я думаю, что совершенно точно будут проведены обследования домов этой серии", - отметил представитель RNP.

Если говорить о техническом состоянии зданий в Риге в целом, то оно улучшается и планомерно движется вперед, утверждает представитель RNP. С точки зрения плановых ремонтов этот год был хуже, чем предыдущие, так как в этом году из-за геополитической ситуации ряд ремонтных работ сдвинулся или был отложен, так как в начале года наблюдался резкий рост цен на материалы, и в первой половине года были проблемы и оснащением материалом.

"В целом ситуация улучшается, плановые ремонты происходят, и сейчас у домов гораздо лучшачя ситуация с накоплениями, чем была несколько лет назад. В то же время, не стоит ставить под сомнение, что самым оптимальным решением для любых зданий этого периода было бы провести комплексную реновацию, чтобы в последующие 20 лет не думать о каких-то проблемах", - отметил Лейшкалнс.

Заместитель руководителя отдела по контролю за строительным объектами департамента развития Рижской думы Айя Мельникова расказала, что строительные инспекторы отправились на обследование, когда получили информацию от VUGD. В ходе обследования здания подтвердилась информация, предоставленная представителем RNP, поэтому была дана задача прервать эксплуатацию подъезда до момента, пока не будет получено заключение технического освидетельствования.

Затем будет принрято решение о том, необходимо ли продолжать прекращение эксплуатации всего подъезда.

Представитель муниципальной полиции Риги сообщил, что после просадки панели на 40 сантиметров только двое из 23 эвакуированных жителей использовали услугу временного размещения. В данный момент жителей соседних подъездов эвакуировать не нужно, им ничего не угрожает.

Напомним, во вторник был получен вызов на улицу Стурманю в Риге, где согласно предварительной информации в пятиэтажном жилом доме отделилась панель крыши и упала на чердак. Спасатели эвакуировали весь подъезд.

Государственная полиция в связи с произошедшим начала ведомственную проверку.