Стабильность панелей зданий так называемой литовской серии уже и ранее была известной проблемой, поэтому осуществляются проверки, комментируя проблему с панелью в доме в Болдерае, в среду журналистам заявил представитель Rīgas namu pārvaldnieks Кристс Лейшкалнс.
RNP о происшествии в Болдерае: стабильность панелей в литовских проектах - известная проблема
Он пояснил, что RNP получило информацию от жителей по поводу того, что на потолках дома по улице Стурманю наблюдаются трещины. RNP, обследуя здание, констатировало смещение одной панели, поэтому были вызваны оперативные службы.
Стабильность панелей - известная проблема зданий так называемой литовской серии. Похожий случай произошел в Риге еще в 2014 году, когда у дома этой серии панель сдвинулась с места.
Тогда было констатировано, что в здании забились водостоки и на крыше скопилось большое количество воды, в результате чего после увеличения нагрузки панель провалилась глубже. "В этом случае нет признаков, что была бы слишком большая нагрузка, но панель сдвинулась," - указал Лейшканлс.
По его словам, после происшествия в Болдерае RNP попросил компании предоставить предложения о техническом обслуживании и разработке проекта.
Говоря об обследовании домов этой серии в 2014 году, Лейшкалнс указал, что в ведении RNP примерно 500 домов этой серии. После обследований 2014 года в трех зданиях было проведено укрепление панелей. Ни раньше, ни во время ежегодной проверки в здании на улице Стурманю никаких отхождений от нормы констатировано не было, поэтому подозрений на смещение панели не возникало.
"Каждое здание обследуется ежегодно, однако этот узел обследовать нелегко и в нем сложно констатировать проблемы. В этот раз, констатируя новую ситуацию, возможно, вырисовывается проблема другого вида, почему панель просела, поэтому я думаю, что совершенно точно будут проведены обследования домов этой серии", - отметил представитель RNP.
Если говорить о техническом состоянии зданий в Риге в целом, то оно улучшается и планомерно движется вперед, утверждает представитель RNP. С точки зрения плановых ремонтов этот год был хуже, чем предыдущие, так как в этом году из-за геополитической ситуации ряд ремонтных работ сдвинулся или был отложен, так как в начале года наблюдался резкий рост цен на материалы, и в первой половине года были проблемы и оснащением материалом.
"В целом ситуация улучшается, плановые ремонты происходят, и сейчас у домов гораздо лучшачя ситуация с накоплениями, чем была несколько лет назад. В то же время, не стоит ставить под сомнение, что самым оптимальным решением для любых зданий этого периода было бы провести комплексную реновацию, чтобы в последующие 20 лет не думать о каких-то проблемах", - отметил Лейшкалнс.
Заместитель руководителя отдела по контролю за строительным объектами департамента развития Рижской думы Айя Мельникова расказала, что строительные инспекторы отправились на обследование, когда получили информацию от VUGD. В ходе обследования здания подтвердилась информация, предоставленная представителем RNP, поэтому была дана задача прервать эксплуатацию подъезда до момента, пока не будет получено заключение технического освидетельствования.
Затем будет принрято решение о том, необходимо ли продолжать прекращение эксплуатации всего подъезда.
Представитель муниципальной полиции Риги сообщил, что после просадки панели на 40 сантиметров только двое из 23 эвакуированных жителей использовали услугу временного размещения. В данный момент жителей соседних подъездов эвакуировать не нужно, им ничего не угрожает.
Напомним, во вторник был получен вызов на улицу Стурманю в Риге, где согласно предварительной информации в пятиэтажном жилом доме отделилась панель крыши и упала на чердак. Спасатели эвакуировали весь подъезд.
Государственная полиция в связи с произошедшим начала ведомственную проверку.
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