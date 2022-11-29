Видео ⟩ В жилом доме в Болдерае мог обрушиться потолок - эвакуированы 23 человека

Вызов на улицу Стурманю в Риге поступил в 16:49. По предварительной информации, в пятиэтажном жилом доме откололась и упала на чердак панель крыши. Спасатели эвакуировали весь подъезд, всего 23 человека.

Специалисты Рижского городского строительного управления осмотрели здание и запретили жителям возвращаться в него, пока не будет проведено углубленное обследование.

Место происшествия оцеплено, там дежурят представители Государственной полиции. В 20:08 VUGD завершила работы на месте происшествия.

Запрет на возвращение жильцов относится только к той части лестничной клетки, где расположены опасные конструкции. В остальную часть здания люди могут вернуться.

Как сообщил агентству LETA главный специалист по связям с общественностью Рижской муниципальной полиции Том Садовскис, на чердак дома по улице Стурманю, 3, упала панель крыши, в результате треснул потолок 5-го этажа.

Садовскис рассказал, что на место происшествия был отправлен автобус Rīgas satiksme, чтобы эвакуированные могли согреться. В настоящее время двое жильцов размещены в служебной гостинице, остальные пока отказались от проживания, так как нашли места для ночлега. Если кому-то понадобится жилье, можно обращаться в полицию по номеру 110.

Садовскис сообщил, что на место происшествия прибыл представитель департамента развития Рижской думы, который принял решение остановить эксплуатацию пострадавшего от аварии подъезда, а Государственная полиция опечатала дверь подъезда.

По имеющейся у Садовскиса информации, здание на улице Стурманю, 3, находится в ведении Rīgas namu pārvaldnieks, которое в ближайшие дни должно будет провести осмотр здания.

Полиция самоуправления всю ночь будет следить за общественным порядком на месте происшествия.