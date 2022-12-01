На manabalss.lv предлагают отключить электричество посольству России

Как Улманис сообщил агентству LETA, 25 ноября он высказал такую идею в Twitter и отклик на нее был очень большим.

Улманис подчеркнул, что в настоящее время находится в Украине и своими глазами видит ущерб, который Россия причиняет инфраструктуре страны, обстреливая ракетами объекты энергоснабжения.

В Чехии в рамках общественной инициативы Dárek pro Putina ("Подарок для Путина") уже опубликована петиция с предложением отключить электричество, газ и воду в зданиях, принадлежащих российскому посольству. Петиция является ответом на систематическое разрушение Россией энергетической инфраструктуры Украины.

"Россия явно решила сломить Украину темнотой и морозами. С точки зрения высшего морального принципа мы просим соответствующие государственные и частные энергетические компании позволить российским дипломатам в Праге ощутить вкус их собственного лекарства. Мы просим отключить газ, воду и электричество во всех зданиях в Праге, принадлежащих Российской Федерации. Пусть они замерзают после наступления темноты так же, как жители Киева", - говорится в петиции.