СЗК оспорит в Конституционном суде создание нового министерства

По словам политика, СЗК собирается обратиться в суд и попросить отменить поправки к закону, поскольку считает, что в этом случае нарушаются принципы хорошего управления.

К президенту Латвии Эгилу Левитсу с просьбой не объявлять поправки к закону СЗК не собирается обращаться, так как, по словам Валайниса, опыт показывает, что Левитс преимущественно в таких случаях поддерживает правящую коалицию.

Валайнис считает, что конкретные изменения законов предназначены только для того, чтобы искать должности для членов партий правящей коалиции. Он отметил, что новые структуры будут стоить почти 2 млн евро.

Как сообщалось, Сейм сегодня оценит намерение создать Министерство климата и энергетики, а также ввести должности заместителей министра. Оба законопроекта включены в повестку второго дня заседания парламента во втором - окончательном чтении. Продвижение законопроектов в ответственной юридической комиссии Сейма ранее не было поддержано.