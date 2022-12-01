Не от старости: королевский биограф называет другую причину смерти Елизаветы II

Книга "Элизабет: интимный портрет" (Elizabeth: An Intimate Portrait) выйдет в декабре. В ней Брандерт описал последние дни жизни монарха.

"Королева знала, что ее время заканчивается, и приняла это с достоинством", - подчеркнул он.

Также автор привел слова доктора Иэна Гриншилдса, который находился рядом с королевой в замке Балморал в канун ее смерти: "Ее вера была для нее всем. Она сказала мне, что ни о чем не жалеет".

Последняя публичная фотография королевы Елизаветы II Фото: Reuters/ScanPix

"Я слышал, что у королевы была форма миеломы - рак костного мозга, - что объясняет ее усталость, потерю веса и те "проблемы с подвижностью", о которых нам часто говорили в течение последнего года. Самым распространенным симптомом миеломы является боль в костях, особенно в области таза и поясницы, а множественная миелома - заболевание, которое часто поражает пожилых людей", - поделился писатель.

Миелома - это заболевание, при котором происходит избыточное размножение плазматических клеток и повышение уровня специфических иммуноглобулинов. Заболевание поражает преимущественно костный мозг, непосредственно кости, а также влияет на иммунитет пациента. Реже страдают лимфатические узлы, кишечник и селезенка.

Напомним, ранее, 29 сентября, Национальный архив Шотландии опубликовал свидетельство о смерти королевы. Документ подписала дочь Елизаветы II, принцесса Анна. Смерть королевы 16 сентября зарегистрировал исполнительный директор Национального архива Шотландии Пол Лоу.

Королева Елизавета II умерла от старости - было написано в ее свидетельстве о смерти.