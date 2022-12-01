Модель Кара Делевинь "пожертвовала" свой оргазм науке

В Германии модель сдала в больнице свою кровь до и после оргазма - в рамках съемок документального проекта BBC "Планета секса". Это сделано, чтобы выяснить, как сексуальное удовлетворение влияет на биохимию человека. Результаты исследования покажут в выпуске, премьера которого состоится сегодня, 1 декабря.

"Я думаю, что женское сексуальное желание определённо подавляется. В XXI веке мужчины и женщины должны быть одинаковы удовлетворены своей сексуальной жизнью, верно? Что ж, приготовьтесь к шоку. Когда дело доходит до оргазма, существует определённый гендерный разрыв. Учёные говорят, что 95% гетеросексуальных мужчин испытывают оргазм во время полового акта, но среди гетеросексуальных женщин таких всего 65%", - приводит издание слова Кары.