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Модель Кара Делевинь "пожертвовала" свой оргазм науке

rus.tvnet.lv
Модель Кара Делевинь "пожертвовала" свой оргазм науке
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Кара Делевинь
Кара Делевинь Фото: SIPA/Scanpix

Модель и актриса Кара Делевинь участвует в исследовании "гендерного разрыва в оргазме", которое направлено на изучение различий в сексуальном удовлетворении среди гетеросексуальных пар. В частности, ученые будут исследовать вопрос, почему мужчины чаще испытывают оргазм, чем женщины, пишет "Горящая изба". 

В Германии модель сдала в больнице свою кровь до и после оргазма - в рамках съемок документального проекта BBC "Планета секса". Это сделано, чтобы выяснить, как сексуальное удовлетворение влияет на биохимию человека. Результаты исследования покажут в выпуске, премьера которого состоится сегодня, 1 декабря.

"Я думаю, что женское сексуальное желание определённо подавляется. В XXI веке мужчины и женщины должны быть одинаковы удовлетворены своей сексуальной жизнью, верно? Что ж, приготовьтесь к шоку. Когда дело доходит до оргазма, существует определённый гендерный разрыв. Учёные говорят, что 95% гетеросексуальных мужчин испытывают оргазм во время полового акта, но среди гетеросексуальных женщин таких всего 65%", - приводит издание слова Кары. 

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