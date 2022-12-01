Данные Представительства Европейской комиссии в Латвии демонстрируют, что проект Erasmus+ является наиболее популярным и широко известным среди латвийской молодежи. "И все же это далеко не единственный масштабный европейский проект для молодежи, достойный внимания. Этому и была посвящена наша информационная кампания Acis vaļā, последний этап которой завершился 15 ноября розыгрышем компьютера", - комментирует Зане Петре, глава Представительства Европейской комиссии в Латвии.
Топ самых популярных и известных программ для молодежи, финансируемых ЕС
Последние данные Евробарометра, в рамках которого была опрошена молодежь в возрасте от 15 до 30 лет, показали, что о программе Erasmus+ для студентов знает 60% латвийской молодежи, о программах обмена Erasmus+ - 57%, о программе для школьников - 48%, а для учеников техникумов - лишь каждый четвертый (24%). О том, что можно поехать за рубеж и поучиться ведению бизнеса у местных предпринимателей знает лишь каждый пятый (19%), а о возможностях бесплатно путешествовать в рамках проекта DiscoverEU и вовсе лишь 8%. Столько же молодых латвийцев до начала кампании были информированы о возможности принять участие в социальный кампаниях и оказать гуманитарную помощь.
По публикациям участников конкурса в рамках кампании Acis vaļā мы тоже видим, что поездки по обмену в другие учебные заведения – наиболее популярны: 76% конкурсных публикаций посвящены именно Erasmus+. На втором месте - DiscoverEU (8%) и Европейский Корпус солидарности (2%). Остальные программы упоминались по одному разу. В общей сложности было сделано 76 публикаций, в которых молодые люди делились своим опытом участия в европейский программах.
В этой связи в Год молодежи, которым является 2022 год, Европейская комиссия поставила своей целью информировать молодежь об уникальных возможностях бесплатно путешествовать и учиться, а также получать гранты на развитие своих проектов.
Так, в рамках "Проекта вовлеченности молодежи" можно получить целых 60 000 евро на реализацию своей идеи, а в проекте DiscoverEU можно объехать всю Европу - бесплатно.
Даже широко известной программе Erasmus+ есть чем удивить. "Говоря «Erasmus+", сразу думаем о программе обмена для студентов, но есть такая же программа для учеников техникумов, школьников и молодых предпринимателей, которые могут отправиться за границу и посмотреть, как за рубежом ведут дела", - делится З. Петре. Аусма Цирулниеце, блогер, фотограф и посол кампании Acis vaļā в ближайшее время планирует отправиться по обмену по программе для молодых бизнесменов и отмечает, что подать заявку на участие в программе для начинающих бизнесменов было просто - с этим охотно помогают специалисты прямо на месте, в Латвии. А инфлюенсеры Денис Шевелев и Катрина Кареле отмечают, что учеба за границей оказала огромное влияние на их жизнь и ценности. Как говорит Д. Шевелев, проведший в Германии полгода, "быть европейцем - это не только ценности, это - опыт!"
Виктория Ткаченко, посол кампании и активист, выступающий за европейские ценности, также призывает использовать все возможности, которые дает ЕС. "Нужно держать глаза открытыми и хватать возможности за хвост! Можно заниматься творчеством, исследовать, путешествовать, учиться, встречаться с другими европейцами и обмениваться опытом и идеями, и все это - бесплатно, с полной финансовой поддержкой. Не использовать эти возможности - просто грех", - делится своим мнениями Виктория, поучаствовавшая во множестве предлагаемых ЕС проектов.
В рамках кампании Acis vaļā молодежь Латвии информировали о финансируемых ЕС возможностях учиться, работать, проходить стажировку, участвовать в бесплатных культурных и спортивных мероприятиях, быть волонтером или участвовать в проектах по обмену опытом в других странах ЕС. В ходе кампании молодые люди узнали о программах ЕС, доступных для них, а также об опыте участия своих сверстников в программах ЕС, актуальных для молодежи. Помимо информативных мероприятий молодые люди приняли участие в различных конкурсах.
Кампания проводилась с 15 июня 2022 года по 15 ноября 2022 года. В ней приняли участие создатели цифрового контента (инфлюенсеры), молодежные организации и общества.
Кампанию реализовывало представительство Европейской комиссии в Латвии.
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