Топ самых популярных и известных программ для молодежи, финансируемых ЕС

Даже широко известной программе Erasmus+ есть чем удивить. "Говоря «Erasmus+", сразу думаем о программе обмена для студентов, но есть такая же программа для учеников техникумов, школьников и молодых предпринимателей, которые могут отправиться за границу и посмотреть, как за рубежом ведут дела", - делится З. Петре. Аусма Цирулниеце, блогер, фотограф и посол кампании Acis vaļā в ближайшее время планирует отправиться по обмену по программе для молодых бизнесменов и отмечает, что подать заявку на участие в программе для начинающих бизнесменов было просто - с этим охотно помогают специалисты прямо на месте, в Латвии. А инфлюенсеры Денис Шевелев и Катрина Кареле отмечают, что учеба за границей оказала огромное влияние на их жизнь и ценности. Как говорит Д. Шевелев, проведший в Германии полгода, "быть европейцем - это не только ценности, это - опыт!"