В Юрмале состоится встреча-диспут с актером Артуром Смольяниновым

"Я не могу сейчас героически надеть белый плащ и с высоты смотреть на тех, кто остался. Мол, какие вы все аморальные и малодушные! Я так не считаю, - признается Артур Смольянинов. - Но есть один момент, который я не могу себе представить, как ТАМ сейчас выходить на сцену, зная, что и ты, и зрители - все мы будем врать друг другу. Ведь нас не это сейчас волнует, мы не для того тут собрались, чтобы скакать и клоунствовать с разной степенью одаренности. Но тут каждый может отвечать только сам за себя..."