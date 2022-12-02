В пятницу, 16 декабря в 19:00 на вилле Морберга (Morberga vasarnīca, Dzintaru prospekts, 54) пройдет очередная встреча-диспут в рамках проекта "Философия на воде" с популярным актером Артуром Смольяниновым, вынужденным покинуть Россию после событий 24 февраля и известным журналистом, медиаменеджером Андреем Васильевым. Тема дискуссии: "Театр уехал - клоуны остались?", затрагивающая острую и актуальную тему современной эмиграции.
В Юрмале состоится встреча-диспут с актером Артуром Смольяниновым
Мероприятие продолжает цикл публичных диалогов "Философия на воде", начало которому положила встреча с известными философами, издателями авторитетного интеллектуального латвийского журнала Rīgas Laiks Арнисом Ритупсом и Улдисом Тиронсом. В рамках проекта с успехом уже прошли встречи с писателем Дмитрием Глуховским и потомком древнего княжеского рода Михаилом Голицыным.
"Мы открываем зимний сезон наших философских обсуждений, а по случаю превращения воды в лед, наш клуб с плавучей террасы ресторана Laivas временно переместится в уютные помещения неоготической виллы Морберга в Дзинтари. Но свободная мысль продолжит свое бурное течение, а зрители, по традиции, получат возможность задавать вопросы, которые у них назрели", - рассказывает автор идеи и продюсер проекта Екатерина Ланская.
Встреча пройдет в двух частях: в начале герои в непринуждённом диалоге раскроют заявленную тему, а второй раздел будет посвящён интерактивному общению со зрителями и ответам на вопросы.
Чем отличаются те, кто уехал, и те, кто остался? Как себя вести, чтобы не было мучительно стыдно? Как русскоязычному артисту найти себя за границей? Можно ли вообще думать о культуре, когда рядом - жестокая война? Если журналисты покидали Россию редакциями, продолжая работу на "удаленке", то представителей актерского и режиссерского ремесел в списках уехавших на порядок меньше. Значит ли это, что оставшиеся, если не поддерживают агрессию, то проявляют малодушие? Но ведь и там кто-то выражает протест вслух, самое меньшее рискуя отлучением от профессии. Кто-то многозначительно молчит. Кто-то "просто занимается своим делом" - приносит смех и радость, оставляя больные темы за скобками.
"Я не могу сейчас героически надеть белый плащ и с высоты смотреть на тех, кто остался. Мол, какие вы все аморальные и малодушные! Я так не считаю, - признается Артур Смольянинов. - Но есть один момент, который я не могу себе представить, как ТАМ сейчас выходить на сцену, зная, что и ты, и зрители - все мы будем врать друг другу. Ведь нас не это сейчас волнует, мы не для того тут собрались, чтобы скакать и клоунствовать с разной степенью одаренности. Но тут каждый может отвечать только сам за себя..."
Актер театра и кино, режиссер и музыкант Артур Смольянинов известен широкому кругу зрителей по роли рядового Лютого в одном из самых кассовых постсоветских фильмов о войне "9 рота". В его портфолио десятки ярких ролей в театре и кино. Артур является попечителем благотворительного фонда "Подари жизнь". Долгое время Смольянинов занимал аполитичную позицию, но после 24 февраля молчать не смог. Как следствие - ему пришлось покинуть страну.
Журналист и медиаменеджер Андрей Васильев - многолетний главный редактор российского "Коммерсанта", бывший руководитель программы "Время", продюсер проектов "Гражданин Поэт" и "Господин хороший". Снялся как актер в фильмах "Даун-хаус", "Generation П" и "Взять Тарантину".
Авторы идеи проекта: Андрей Васильев и Екатерина Ланская.
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