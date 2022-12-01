В России повышают цены на газ и электричество

В СМИ указывается, что цены на газ в стране вырастут на 8,5%, а на электроэнергию - на 9%. Водоснабжение и тепло также подорожают.

Это второе повышение тарифов в этом году. Обычно правительство России повышает цены каждый июль.

Однако в начале осени Минэкономики России сообщило, что в связи с необходимостью ремонта газопроводов и теплосетей в декабре тарифы вновь будут повышены.

С тех пор, как Москва начала войну в Украине, граждане России ощутили рост стоимости жизни. Хотя стоимость российского рубля по отношению к евро и доллару США выросла, техническое оборудование и другие импортные товары стали намного дороже.

Не оправдались и ожидания экономистов, что газ на внутреннем рынке после сокращения экспорта подешевеет.