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В России повышают цены на газ и электричество

rus.tvnet.lv
В России повышают цены на газ и электричество
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Газопровод. Иллюстративное фото
Газопровод. Иллюстративное фото Фото: EPA/Scanpix

Российские власти повысили цены на регулируемые государством коммунальные услуги, в том числе на газ и электроэнергию, сообщили в четверг, 1 декабря, СМИ.

В СМИ указывается, что цены на газ в стране вырастут на 8,5%, а на электроэнергию - на 9%. Водоснабжение и тепло также подорожают.

Это второе повышение тарифов в этом году. Обычно правительство России повышает цены каждый июль.

Однако в начале осени Минэкономики России сообщило, что в связи с необходимостью ремонта газопроводов и теплосетей в декабре тарифы вновь будут повышены.

С тех пор, как Москва начала войну в Украине, граждане России ощутили рост стоимости жизни. Хотя стоимость российского рубля по отношению к евро и доллару США выросла, техническое оборудование и другие импортные товары стали намного дороже.

Не оправдались и ожидания экономистов, что газ на внутреннем рынке после сокращения экспорта подешевеет.

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