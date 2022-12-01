Пассажиры "Аэрофлота" остались без фильмов и музыки. Компания призвала к "детокс-дням"

Представители "Аэрофлота" в официальном заявлении сообщают, что это временная проблема, и советуют своим пассажирам практиковать "детокс-дни".

"Все, кина не будет? Будет, но чуть позже! Отказ зарубежных поставщиков от предоставления данной услуги не будет препятствием для привычного просмотра интересных фильмов и прослушивания любимых треков во время полета. Мы уже работаем над новым отечественным решением, которое будем рады представить вам к Новому году", - говорится в официальном сообщении авиакомпании.

Услуга просмотра фильмов и прослушивания музыки "Аэрофлота" недоступна на 100 самолетах A320/321 Airbus и 37 самолетах Boeing 737, составляющих почти весь флот авиакомпании.

Компания также предлагает заняться во время полета другими делами, например, почитать книгу, удалить ненужные фотографии из памяти телефона, попробовать помедитировать, написать отзыв о полете или поспать.

После вторжения в Украину западные страны ввели санкции против авиационной отрасли России. В Россию не продаются запчасти для самолетов, также запрещено их обслуживание.