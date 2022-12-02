После взрыва в посольстве Украины в Испании обнаружили еще несколько бомб в посылках

Испанские полицейские на улице, где находится посольство Украины Фото: Getty Images

Накануне сотрудник службы безопасности посольства Украины в Мадриде получил легкое ранение, вскрыв пакет, адресованный украинскому послу, в котором оказалось взрывное устройство.

Инцидент произошел примерно в час дня по местному времени.

По словам официального представителя МИД Украины Олега Николенко, в посольство пришло почтовое отправление, которое во время осмотра взорвалось в руках коменданта.

"Комендант получил незначительные ранения, он сейчас госпитализирован, ему предоставляется необходимая медицинская помощь. Угроз его жизни нет", - написал Николенко в "Фейсбуке". Другие сотрудники посольства не пострадали, добавил он.

"В истории были случаи нападений на наши дипучреждения и сотрудников. Но взрывчатка в конверте - это впервые", - сказал Украинской службе Би-би-си источник в МИД страны.

Позже посол Украины в Испании Сергей Погорельцев рассказал о подробностях инцидента. В комментарии украинским СМИ Погорельцев сказал, что взорвалось не письмо, как сообщали ранее, а бандероль, находившаяся в большом пакете, который был адресован послу.

Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств. Министр также заявил, что кто бы ни стоял за организацией этого взрыва, им не удастся запугать украинских дипломатов или остановить из ежедневную работу по противостоянию российской агрессии.