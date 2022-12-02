Алексей Панин сделал серьезное заявление в студии эстонского шоу

Алексей Панин и его 15-летняя дочь Аня получили туристические визы США и пока так просто не могут переехать туда. "Она говорит: "Если мы переедем в Америку, мы же опять будем жить где пальмы и жара всегда?", Лос-Анджелес имеется в виду. Говорит, что хочет жить там, где меняется время года. А я говорю: Нюся, милая, тебе бы пожить недельку в морозе, сугробах и грязи и ты снова захочешь к пальмам".

По словам Панина, он живет в столице русскоязычного мира Испании - городе Торревьехе. А в Эстонию он раньше приезжал с театром. Его хорошо знают даже эстонцы. "Здесь огромное количество русскоязычных людей. Откуда эстонцы могут меня знать? Всегда очень удивляюсь!" - говорит Панин.

В Таллинне Панин обожает в Старом городе ресторан с плохим обслуживанием, где наливают похлебку. После эфира он собирается туда отправиться. Как мы понимаем, это заведение III Draakon в здании Таллиннской Ратуши. И у актера здесь друзья, которые везде его возят.

А как у актера с алкоголем дела?