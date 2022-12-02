Актер Алексей Панин собственной персоной заглянул на шоу Limon LIVE в четверг вечером, его встречала вся редакция и угощала традиционным итальянским напитком Limoncello. "21 день не пил и не курил, но сегодня ровно в полночь в таллиннском отеле развязался. Впервые летел к вам трезвым", - сказал наш испанский гость, который не собирается возвращаться в Россию. Причина этого решения не только в Путине и российской власти. Это не единственное заявление, которое актер Панин сделал в шоу. Смотрите видео от Limon.ee!
Алексей Панин сделал серьезное заявление в студии эстонского шоу
В Таллинн Панин приехал на антивоенное мероприятие "Антивоенный хакатон" вместе с легендарным кинорежиссером Романом Качановым. "Мы приехали в Таллинн и сразу же откопались у вас", - говорит актер.
"Я понимаю, что сейчас такая ситуация непростая с войной и многие российские звезды пытаются себя реализовывать, наконец опомнившись, что там находиться сейчас не комильфо для них. У меня немножко другая история, я еще до войны уехал из России, я не хотел жить в России, все что творит наше "любимое" российское государство – для меня это было неприемлемо. Я как-то собрал чемоданчик, дочку в охапку и перебрался в Испанию", - заявил эстонским журналистам Алексей Панин.
Как популярный актер сейчас зарабатывает на жизнь, живя в Испании?
"Да, мы оказались, грубо говоря, невостребованными. Настолько, насколько это было там в России. Естественно, нам нужно что-то делать. Таллинн, Рига, Вильнюс... Я сейчас в Испании с одной не очень известной украинской актрисой сделал спектакль "Скамейка". Очень смешной, очень веселый. Мы хотим с этим спектаклем работать. Мы хотим приезжать в Таллинн, в Ригу, в Вильнюс, в Израиль, в Нью-Йорк, в Америку. Мы должны жить, работать, на что-то кормить детей, как-то себя содержать".
По словам Панина, он не умеет ничего делать руками. Табуретки собирать не может, но может быть артистом.
"Моя репутация немного усложняет мою работу. Многие люди воспринимают меня как человека, который занимался сексом с собакой. Мне очень грустно, что есть такие дебилы, которые в это верят. И как бы я ни пытался им объяснить, что я работал в театре Вахтангова, театре Табакова, работал с Владимиром Абрамовичем Этушем, с Олегом Павловичем Табаковым. Я снялся в ряде картин. Но для многих я вот скандальный персонаж. Мне грустно, но ничего поделать с этим не могу", - откровенничает Панин.
Алексей Панин, который живет на страницах желтой прессы, в студии совершенно настоящий, и он признается, что в жизни он сумасшедший, разбитной, иногда выпивающий, иногда гуляющий, но не такой, каким его описывают российские СМИ.
Что должно измениться в России, чтобы Панин захотел туда вернуться?
"Нет, я в Россию не вернусь на ПМЖ никогда! Может, в старости, если там ностальгия мне в голову шарахнет. Я не хочу жить в России. Понятно, Путин, понятна вся эта власть, понятна вся эта фашистская государственность... Я хочу жить в теплой стране. Я очень люблю Таллинн, поверьте, клянусь. Хожу, улыбаюсь по Таллинну, но на три дня. Я к своим пальмам, я к своему морю".
Алексей Панин и его 15-летняя дочь Аня получили туристические визы США и пока так просто не могут переехать туда. "Она говорит: "Если мы переедем в Америку, мы же опять будем жить где пальмы и жара всегда?", Лос-Анджелес имеется в виду. Говорит, что хочет жить там, где меняется время года. А я говорю: Нюся, милая, тебе бы пожить недельку в морозе, сугробах и грязи и ты снова захочешь к пальмам".
По словам Панина, он живет в столице русскоязычного мира Испании - городе Торревьехе. А в Эстонию он раньше приезжал с театром. Его хорошо знают даже эстонцы. "Здесь огромное количество русскоязычных людей. Откуда эстонцы могут меня знать? Всегда очень удивляюсь!" - говорит Панин.
В Таллинне Панин обожает в Старом городе ресторан с плохим обслуживанием, где наливают похлебку. После эфира он собирается туда отправиться. Как мы понимаем, это заведение III Draakon в здании Таллиннской Ратуши. И у актера здесь друзья, которые везде его возят.
А как у актера с алкоголем дела?
"Очень неправильное впечатление, что я алкоголик. Я на протяжении 15 лет своей жизни, когда много снимался и много работал в театре, вся моя жизнь была - секс, наркотики и рок-н-ролл. Я никого не призываю к наркотикам, это не ко мне, я не очень наркоманский человек, это поговорка такая... Я... выпивал. Но сейчас возраст, здоровье, занимаюсь буддистскими практиками, отказываюсь от алкоголя на долгое время. Сегодня выпил, и я прям рад".
По словам гостя шоу Limon LIVE Панина, он боится самолетов, поэтому предпочитает поезда.
Актер не хочет общаться с Киркоровым, но когда смотрит на выходки некоторых российских артистов, ему становится очень стыдно за них.
В конце выпуска Алексей Панин выступил с обращением всему миру: "Ребятки, забудьте вы, пожалуйста, про какие-то можно, не можно. Морали. Правильно, не правильно. Любите друг друга. Просто постарайтесь выбрасывать в пространство добро, позитив и любовь. Можно все, просто будьте добрыми. Иногда хочется убить, но постарайтесь".
Смотрите эфир шоу Limon LIVE с Алексеем Паниным вверху новости и фотогалерею ниже
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