На улице Лачплеша до весны будет возобновлено движение по четырем полосам

Представители BeReRix поясняют, что во время строительных работ на западной стороне улицы Лачплеша вскрылись технологические проблемы, поэтому работы по реконструкции улицы Лачплеша пришлось законсервировать до следующей весны. Реконструкцию восточной стороны улицы планируется провести весной, когда это станет технологически возможно, и во время этих строительных работ на протяжении трех-четырех недель движение автотранспорта будет организовано по одной полосе в каждом направлении.

После завершения строительных работ проекта Rail Baltica предусмотрено сместить ось улицы Лачплеша на 1,5-2 метра в восточную сторону, сохранив при этом две полноценные полосы движения в каждом направлении и построив новый тротуар и велосипедную дорожку на его западной стороне.

Строители поясняют, что при строительстве трассы Rail Baltica будут созданы две полноценные автомобильные полосы в каждом направлении, а велосипедистам будет доступна двусторонняя велосипедная дорожка, ведущая к Рижскому центральному вокзалу. Поток пешеходов планируется организовать соответственно магистральной улице, в том числе обустроив регулируемый светофором пешеходный переход на улице Калупес. От улицы Лачплеша до Центрального вокзала для людей с нарушениями зрения будет проложена тактильная полоса.

На сегодня BeReRix завершил работы по переносу и реконструкции окружающих инженерных сетей на участке Rail Baltica на улице Лачплеша, а также установил более 400 свай для конструкций путепровода и железнодорожных опорных стен. Завершено строительство опорных стен путепровода и построена новая железнодорожная насыпь объемом 5000 кубометров.