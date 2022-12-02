Глава уходящего правительства Кришьянис Кариньш, которому президент поручил сформировать очередной кабинет министров, во второй половине этой недели отправился на несколько дней в отпуск, сообщается в публикации в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Кариньш на несколько дней отправится в отпуск
Кариньш на несколько дней отправится в отпуск
Премьер-министр ушел в ежегодный отпуск с 1 по 4 декабря.
Исполняющим обязанности премьер-министра в свое отсутствие он назначил соратника по партии "Новое Единство", министра иностранных дел Эдгара Ринкевича.
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