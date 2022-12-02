Пт, 2.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Кариньш на несколько дней отправится в отпуск

rus.tvnet.lv/LETA
Кариньш на несколько дней отправится в отпуск
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments 1
Премьер-министра Кришьянис Кариньш
Премьер-министра Кришьянис Кариньш Фото: Edijs Pālens/LETA

Глава уходящего правительства Кришьянис Кариньш, которому президент поручил сформировать очередной кабинет министров, во второй половине этой недели отправился на несколько дней в отпуск, сообщается в публикации в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Премьер-министр ушел в ежегодный отпуск с 1 по 4 декабря.

Исполняющим обязанности премьер-министра в свое отсутствие он назначил соратника по партии "Новое Единство", министра иностранных дел Эдгара Ринкевича.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх